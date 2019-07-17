Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными пятерых крымских татар , осужденных за участие в исламской организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Правозащитники требуют немедленного освобождения Теймура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова.

18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес решение по делу "Хизб ут-Тахрир" в Симферополе. Пятеро крымских татар были задержаны после обысков в октябре 2016 года, им предъявили обвинение в участии в запрещенной в России организации. Гособвинение запросило для всех обвиняемых

сроки от 17 до 11 лет. Однако кроме Теймура Абдуллаева, осужденного на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальные получили сроки больше, чем просил прокурор. Узеир Абдуллаев осужден на 13 лет лишения свободы, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов – на 12, а Рустем Исмаилов – на 14 лет лишения свободы.

Крымские татары оказались виновны только в том, что были членами мусульманской организации, отмечают правозащитники.

"Мемориал" считает незаконным объявление "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией. Россия — единственная в мире страна, признавшая её таковой. По делу "Хизб ут-Тахрир", не запрещенной на территории Украины и в большей части европейских стран, в аннексированном Россией Крыму с 2014 года арестовано почти 70 человек.

11 июля в Москве у здания Верховного суда были задержаны несколько десятков активистов, которые выступалипротив преследования крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир".В этот день суд рассматривал апелляцию на приговор так называемой "бахчисарайской группе" – четверым крымско-татарским активистам, которые получили от 9 до 17 лет лишения свободы.