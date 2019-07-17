Опубликовано новое видео пыток в ярославской колонии №1

"Новая газета" опубликовала новое видео пыток в ярославской исправительной колонии №1. Издание сообщает, что кадры были восстановлены экспертами с изъятой из колонии техники в рамках расследования уголовного дела о других пытках. Новое видео датировано февралём 2016 года.
На кадрах, снятых на камеры видеорегистраторов сотрудников колонии, видно, как тюремщики входят в камеру и пытаются вывести из неё одного из заключённых – Андрея Иванова. По данным "Новой газеты", до этого Иванов во время ежедневных обходов жаловался администрации, что ему из его личных вещей не выдают туалетную бумагу. Сотрудники колонии решили провести с ним "воспитательную работу".
Однако другие заключённые встали на защиту Иванова и попытались не дать вывести его из камеры. На видео тюремщики избивают их дубинками, а затем – двух самых активно сопротивлявшихся, Андрея Иванова и Дошгуна Абдулаева – избивают отдельно в другом помещении. При этом Абдулаев, который должен был освободиться из колонии на следующий день, в знак протеста пытается нанести себе травмы и сам.
"Новая газета" отмечает, что тюремщики избивают заключённых, не стесняясь присутствия врача колонии по имени Юлия Михайловна.
В конце видео помощник начальника колонии Игорь Забодалов докладывает по телефону в областной УФСИН об обстоятельствах применения силы в отношении заключённых. Он говорит, что осуждённые отказались выходить из камеры ШИЗО, а выводили их оттуда из-за того, что при обыске был обнаружен некий "запрещённый предмет".
Помощник начальника колонии также звонит коллеге по имени Антон и просит того подтвердить версию об изъятии запрещёнки. В конце он оценивает интенсивность проведённой "воспитательной работы" на "тройку". При этом одна из сотрудниц колонии замечает, что избитому Абдулаеву "завтра выходить" на свободу. "Ну и чё? – отзывается Забодалов. – Пусть выходит. Выходили же от нас с синей жопой – и ничего".
Как отмечает "Новая газета", уголовное дело против Забодалова до сих пор не возбуждено.
Отдельно сообщается, что заключённые ярославской колонии, бывшие и нынешние, помогли журналистам и правозащитникам опознать участников пыток. Кроме Игоря Забодалова, это два замначальника отдела безопасности Кирилл Скороход и Антон Владимирович (фамилия неизвестна), сотрудники отдела безопасности Александр Чириков и Александр Михайлович (фамилия неизвестна), и ещё один тюремщик, которого коллеги называли "Саныч", "Собровец" и "Гном".
По данным "Новой", ни на кого из них уголовные дела о пытках также до сих пор не заведены.
- В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключённого ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Он заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ИК ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств – их удалось добыть юристу "Общественного вердикта" Ирине Бирюковой. По этому уголовному делу арестовано 15 сотрудников ФСИН.
- По версии следствия, тюремщики записывали видео пыток по прямому указанию своего начальства, которое хотело лично удостовериться в том, что "воспитательная работа" в отношении заключённого проведена качественно. При этом о возбуждении уголовного дела в отношении замначальника УФСИН по воспитательной работе Степанищева, которому и передавалось видео пыток, ничего неизвестно.
- Позже были опубликовали ещё несколько видеозаписей с избиениями заключённых той же колонии. Всего в заведённых по факту публикаций уголовных делах – более 150 эпизодов, на большинство из которых заключённые жаловались ещё несколько лет назад.
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