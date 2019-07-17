Опубликовано новое видео пыток в ярославской колонии №1

"Новая газета" опубликовала новое видео пыток в ярославской исправительной колонии №1. Издание сообщает, что кадры были восстановлены экспертами с изъятой из колонии техники в рамках расследования уголовного дела о других пытках. Новое видео датировано февралём 2016 года.

На кадрах, снятых на камеры видеорегистраторов сотрудников колонии, видно, как тюремщики входят в камеру и пытаются вывести из неё одного из заключённых – Андрея Иванова. По данным "Новой газеты", до этого Иванов во время ежедневных обходов жаловался администрации, что ему из его личных вещей не выдают туалетную бумагу. Сотрудники колонии решили провести с ним "воспитательную работу".

Однако другие заключённые встали на защиту Иванова и попытались не дать вывести его из камеры. На видео тюремщики избивают их дубинками, а затем – двух самых активно сопротивлявшихся, Андрея Иванова и Дошгуна Абдулаева – избивают отдельно в другом помещении. При этом Абдулаев, который должен был освободиться из колонии на следующий день, в знак протеста пытается нанести себе травмы и сам.

"Новая газета" отмечает, что тюремщики избивают заключённых, не стесняясь присутствия врача колонии по имени Юлия Михайловна.

В конце видео помощник начальника колонии Игорь Забодалов докладывает по телефону в областной УФСИН об обстоятельствах применения силы в отношении заключённых. Он говорит, что осуждённые отказались выходить из камеры ШИЗО, а выводили их оттуда из-за того, что при обыске был обнаружен некий "запрещённый предмет".

Помощник начальника колонии также звонит коллеге по имени Антон и просит того подтвердить версию об изъятии запрещёнки. В конце он оценивает интенсивность проведённой "воспитательной работы" на "тройку". При этом одна из сотрудниц колонии замечает, что избитому Абдулаеву "завтра выходить" на свободу. "Ну и чё? – отзывается Забодалов. – Пусть выходит. Выходили же от нас с синей жопой – и ничего".

Как отмечает "Новая газета", уголовное дело против Забодалова до сих пор не возбуждено.

Отдельно сообщается, что заключённые ярославской колонии, бывшие и нынешние, помогли журналистам и правозащитникам опознать участников пыток. Кроме Игоря Забодалова, это два замначальника отдела безопасности Кирилл Скороход и Антон Владимирович (фамилия неизвестна), сотрудники отдела безопасности Александр Чириков и Александр Михайлович (фамилия неизвестна), и ещё один тюремщик, которого коллеги называли "Саныч", "Собровец" и "Гном".

По данным "Новой", ни на кого из них уголовные дела о пытках также до сих пор не заведены.