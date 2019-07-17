Начальник ИК №4: "Кокорин и Мамаев находятся в штрафном изоляторе"

Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговоренные к лишению свободы из-за двух драк в центре Москвы и отбывающие наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области, попали в штрафной изолятор. Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил начальник колонии Сергей Плясов.

Журналисты обратились к Плясову за комментарием из-за публикации изданием Mash кадров, где Кокорин и Мамаев, предположительно, играют на территории исправительного учреждения в футбол. У начальника колонии спросили: "Раз Кокорин и Мамаев играют в футбол, то они вышли уже из карантина?". На это Плясов заявил, что о видеокадрах ничего не знает, и что в футбол заключённые играть не могли, так как в данный момент находятся в ШИЗО. На уточняющий вопрос почему их туда поместили, Плясов не ответил, посоветовав обратиться в пресс-службу регионального управления ФСИН.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Все четверо были признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года.

На выходе из ночного клуба Кокорин и Мамаев, а также ещё несколько человек, избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. По словам пострадавшего, компания напала на него за то, что он сделал замечание одной из девушек за непристойное поведение.​

После инцидента с Соловчуком футболисты и их друзья пошли в находящийся рядом ресторан "Кофемания", где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании – разработчика лимузина для администрации президента России Сергея Гайсина. По словам пострадавших, они сделали Кокорину и Мамаеву замечание за нецензурную брань, в том числе в свой адрес. После этого Кокорин подошёл к Паку и ударил его стулом по голове, а Мамаев – Гайсина по лицу.​