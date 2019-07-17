В Красноярске британскую подданную оштрафовали за лекцию о феминизме

В Красноярске за попытку провести лекцию о феминизме оштрафовали студентку из Великобритании Харриет Филлипс. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По информации ведомства, студентка из Шотландии не имела проводить публичное мероприятие перед общественностью, так как имеет туристическую визу – мероприятие не соответствует заявленной ею цели въезда на территорию страны. Это является нарушением миграционного законодательства.

Сумма штрафа не уточняется, но по статье, указанной пресс-службой, она достигает от 2 до 5 тысяч рублей. В ведомстве подчеркнули, что девушку отпустили сразу после составления протокола и не задерживали.

​Накануне стало известно, что 21-летняя студентка Кембриджского университета Харриет Филлипс проводила встречу с местными жителями в культурном пространстве "Окна". Она планировала поговорить о феминизме в современном мире. Через полчаса в зал вошли два сотрудника полиции в штатском, прервали встречу и забрали студентку с собой в отделение.