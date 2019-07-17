Бывшая жена журналиста Орхана Джемаля, застреленного год назад в Центральноафриканской Республике вместе с двумя другими российскими журналистами, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, рассказала о ходе расследования этого преступления, которое ведёт следственный комитет России.
По словам Ирины Гордиенко, которая признана по делу потерпевшей, за год в деле поменялось четыре следователя. Каждый из них при встрече с ней "беспомощно разводил руками" и "жаловался, что ничего не может сделать".
Сейчас дело ведёт следователь по особо важным делам главного следственного управления СК РФ Игорь Золотов. По словам Гордиенко, всё, что он пока сделал – отказал в ходатайствах её адвокатов о приобщении к делу материалов независимого расследования убийства, проведенного центром "Досье", а также отказал в допросе тех, кто в этом расследовании фигурирует.
К ходатайству, в частности, были приложены биллинги телефонных переговоров водителя Бьенвеню Дуовокамы, который привёз журналистов к месту убийства, местного жандарма Эмануэля Котофио, советника президента ЦАР Валерия Захарова и его подчинённого Александра Сотова. Двое последних тесно связаны с российской "частной военной компанией Вагнера", фильм о деятельности которой в ЦАР снимали убитые журналисты. Биллинги указывают, что все вышеперечисленные люди неоднократно созванивались как в день прибытия журналистов в Африку, так и в день их гибели. Следователь Золотов посчитал, что в допросах Захарова и Сотова нет необходимости, так как "нет достаточной информации" об их причастности к произошедшим событиям.
Кроме того, как рассказывает Гордиенко, ещё в сентябре 2018 года её адвокат ходатайствовала о доставке в Москву одежды погибших, без которой невозможно провести полную баллистическую экспертизу, а также других их личных вещей. Добиться этого не удалось, хотя чемоданы с вещами убитых хранятся в посольстве России в ЦАР.
Как заявил следователь Золотов, отравить их в Москву дипломатической почтой невозможно, поскольку помогать в этом вопросе отказывается МИД России, у следственного комитета нет на это своих средств, а в Минобороны отказались помочь, сославшись на то, что самолёты ведомства "туда не летают". Золотов к тому же заявил, что у России с ЦАР не подписано соглашение о правовом взаимодействии.
Ирина Гордиенко отмечает, что это враньё. Ещё в августе прошлого года страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, поставках российского оружия и помощи российских военных инструкторов местной армии. В рамках этого соглашения прописано и "прямое взаимодействие правоохранительных органов, сотрудничество в уголовных и иных делах". Гордиенко также задаётся вопросом: каким же видом транспорта, если не самолётами, доставляются в африканскую республику сотрудники Минобороны и оружие?
Наконец, бывшая жена Орхана Джемаля рассказала о том, что первый секретарь российского посольства в ЦАР Виктор Токмаков лично обещал ей оказать помощь в расследовании убийства, но обещания своего не сдержал. "Судя по всему, расследование будет длиться бесконечно – при деятельном неучастии всех главных ведомств нашей страны", – заключает Ирина Гордиенко.
- Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были расстреляны неизвестными в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о деятельности российских наёмников из "частной военной компании Вагнера". Её спонсором СМИ называют близкого к Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
- По данным центра расследований "Досье", в ночь убийства водитель российских журналистов, местный житель Бьенвеню Дуовокама, по непонятным причинам повёз их в ненужную им сторону и по одной из самых опасных дорог. Также остаётся не ясным, почему убийцы оставили водителя в живых и отпустили его. При этом Дуовокама был на связи с местным жандармом Эммануэлем Котофио, а тот, в свою очередь, на связи с сотрудником одной из структур Пригожина, "инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе" Александром Сотовым.
- Ключевую роль в подготовке поездки журналистов в Африку сыграл некий "Мартин", личность которого не установлена до сих пор. Именно он должен был встречать группу в ЦАР, обеспечивать контакты и безопасность. Ничего из этого он не сделал, а после убийства окончательно пропал. При этом контактом "Мартина" погибших снабдил журналист российского информационного агентства ФАН Кирилл Романовский. Это агентство аффилированно с бизнес-структурами Евгения Пригожина.
- Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. При этом ни одного доказательства ограбления нет. Кроме мобильных телефонов, у убитых ничего не взяли, хотя с собой у них были куда более ценные ноутбуки, видеокамеры и фотоаппараты. По данным центра "Досье", продвижение версии о грабителях инициировал советник президента ЦАР по безопасности Валерией Захаров, непосредственно курирующий российских наёмников из ЧВК "Вагнера".
- ЧВК "Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в наземных операциях в Сирии и в войне на Востоке Украины.
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