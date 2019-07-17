Бывшая жена журналиста Орхана Джемаля, застреленного год назад в Центральноафриканской Республике вместе с двумя другими российскими журналистами, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, рассказала о ходе расследования этого преступления, которое ведёт следственный комитет России.

По словам Ирины Гордиенко, которая признана по делу потерпевшей, за год в деле поменялось четыре следователя. Каждый из них при встрече с ней "беспомощно разводил руками" и "жаловался, что ничего не может сделать".

Сейчас дело ведёт следователь по особо важным делам главного следственного управления СК РФ Игорь Золотов. По словам Гордиенко, всё, что он пока сделал – отказал в ходатайствах её адвокатов о приобщении к делу материалов независимого расследования убийства, проведенного центром "Досье", а также отказал в допросе тех, кто в этом расследовании фигурирует.

К ходатайству, в частности, были приложены биллинги телефонных переговоров водителя Бьенвеню Дуовокамы, который привёз журналистов к месту убийства, местного жандарма Эмануэля Котофио, советника президента ЦАР Валерия Захарова и его подчинённого Александра Сотова. Двое последних тесно связаны с российской "частной военной компанией Вагнера", фильм о деятельности которой в ЦАР снимали убитые журналисты. Биллинги указывают, что все вышеперечисленные люди неоднократно созванивались как в день прибытия журналистов в Африку, так и в день их гибели. Следователь Золотов посчитал, что в допросах Захарова и Сотова нет необходимости, так как "нет достаточной информации" об их причастности к произошедшим событиям.

Кроме того, как рассказывает Гордиенко, ещё в сентябре 2018 года её адвокат ходатайствовала о доставке в Москву одежды погибших, без которой невозможно провести полную баллистическую экспертизу, а также других их личных вещей. Добиться этого не удалось, хотя чемоданы с вещами убитых хранятся в посольстве России в ЦАР.

Как заявил следователь Золотов, отравить их в Москву дипломатической почтой невозможно, поскольку помогать в этом вопросе отказывается МИД России, у следственного комитета нет на это своих средств, а в Минобороны отказались помочь, сославшись на то, что самолёты ведомства "туда не летают". Золотов к тому же заявил, что у России с ЦАР не подписано соглашение о правовом взаимодействии.

Ирина Гордиенко отмечает, что это враньё. Ещё в августе прошлого года страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, поставках российского оружия и помощи российских военных инструкторов местной армии. В рамках этого соглашения прописано и "прямое взаимодействие правоохранительных органов, сотрудничество в уголовных и иных делах". Гордиенко также задаётся вопросом: каким же видом транспорта, если не самолётами, доставляются в африканскую республику сотрудники Минобороны и оружие?

Наконец, бывшая жена Орхана Джемаля рассказала о том, что первый секретарь российского посольства в ЦАР Виктор Токмаков лично обещал ей оказать помощь в расследовании убийства, но обещания своего не сдержал. "Судя по всему, расследование будет длиться бесконечно – при деятельном неучастии всех главных ведомств нашей страны", – заключает Ирина Гордиенко.