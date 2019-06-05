"Досье": люди Пригожина готовят фильм об убийстве журналистов в ЦАР

Сотрудники близкого к Владимиру Путину питерского бизнесмена Евгения Пригожина планируют снять документальный фильм об убийстве в Центральноафриканской республике (ЦАР) трёх российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По сценарной заявке, который оказался в распоряжении центра расследований "Досье", в фильме будет продвигаться версия о причастности к убийству "пришлых банд".
Ранее центр "Досье", который ведёт собственное расследование убийства, указывал на причастность к нему наёмников из российской частной военной компании "Вагнера", работающей в ЦАР и связанной с Пригожиным.
По проекту фильма, который планируют снять сотрудники бизнесмена, а потом показать на российском телевидении, представители ЧВК "Вагнера", представители местных спецслужб, местные таксисты и полевые командиры вооружённой оппозиции должны сказать о том, что журналистов "грамотно подставили" неизвестные с целью вывезти их к месту убийства, которое правительственные войска и дружеские им российские наёмники не контролируют.
Один из местных силовиков должен стоять на месте гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко и рассказывать о том, что тут хозяйничают "только банды и иностранные наёмники". При этом лидер одной из таких "банд", а именно глава повстанческой группировки Нуреддин Адам, скажет, что его люди не при чём, и что убийство совершил "кто-то из пришлых".
В финале предполагаемой картины её герои, а также простые местные жители, поблагодарят "Россию, русских и Путина" за установление в ЦАР мира и спокойствия.
По планам создателей фильма, он "заткнёт часть ртов" и продемонстрирует "позитивную и эффективную деятельность" ЧВК "Вагнера", "снимая часть негативных вопросов к её руководителю".
Издание "МБХ медиа", которому центр "Досье" предоставил сценарий документального фильма, отмечает, что его авторов не заинтересовали ни личность местного жандарма Эммануэля Котофио, который исходя из биллингов телефонных соединений был на постоянной связи с водителем российским журналистов, ни личность самого водителя, который привёз их к месту убийства, но сам, при этом, загадочно спасся от десятка вооружённых преступников, ни роль корреспондента принадлежащего Пригожину РИА ФАН Кирилла Романовского, предоставившего убитым контакты некоего сотрудника ООН "Мартина", который, в свою очередь, связал их с водителем. При этом "Мартин" должен был сопровождать Джемаля, Расторгуева и Радченко в поездке по ЦАР, но после убийства пропал и перестал отвечать на звонки и сообщения. Позднее выяснилось, что как такового "Мартина" никогда не существовало, а телефон человека, который от его имени вёл переписку с убитыми, находился за пределами ЦАР.
- Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике 31 июля 2018 года. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о деятельности российских наёмников из частной военной компании "Вагнера". Её связывают с близким другом Владимира Путина бизнесменом Евгением Пригожиным.
- По данным "Досье", в ночь убийства водитель российских журналистов, местный житель Бьенвеню Дувокама, по непонятным причинам повёз их в ненужную им сторону и по одной из самых опасных дорог. При этом он был на связи с местным жандармом Эммануэлем Котофио, а тот, в свою очередь, на связи с сотрудником одной из структур Евгения Пригожина, "инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе" Александром Сотовым.
- Представители российской стороны неоднократно высказывали предположение, что Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты вследствие банального грабежа. По данным центра "Досье", продвижение версии о грабителях инициировал советник президента ЦАР по безопасности Валерией Захаров, непосредственно курирующий российских наёмников.
- За десять месяцев, прошедших с момента убийства, ни правоохранительные органы ЦАР, ни находящийся с ними в контакте Следственный комитет России, не отчитались о каких-либо итогах официального расследования убийства. Известно, что ни жандарм Котофио, ни советник Захаров, ни инструктор Сотов, допрошены не были.
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