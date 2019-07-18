Ссылки для упрощенного доступа

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Зеленский поручил упростить предоставление гражданства Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных Киеву стран, которые стремятся участвовать в развитии своей исторической родины.

Кроме того, упрощенный порядок получения украинского гражданства будет доступен гражданам, которые страдают в своих странах от нарушения прав и свобод, говорится в сообщении администрации украинского президента.

Предложение Зеленского появилось через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин в очередной раз расширил категории граждан Украины, которые могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. Теперь это все жители Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее российский паспорт по этой процедуре могли получить только жители так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Правительство Украины признало незаконными российские паспорта, выданные по этой процедуре. С аналогичными заявлениями выступили власти Канады и представители Евросоюза. Киев назвал этот шаг со стороны Москвы "очередным пренебрежением норм международного права".

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