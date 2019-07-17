Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

Владимир Путин подписал указ о расширении упрощённого порядка получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее российский паспорт по этой процедуре могли получить только жители так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Правом на упрощённый порядок получения паспортов могут воспользоваться те, кто согласно документам по состоянию на апрель 2014 года постоянно проживал на территории одной из двух областей.

В мае Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям "отдельных районов" Донецкой и Луганской областей. Понятие, определённое украинским законодательством, относится к территориям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Правительство Украины признало незаконными российские паспорта, выданные по этой процедуре. С аналогичными заявлениями выступили власти Канады и представители Евросоюза. Однако неясно, как органы пограничного контроля будут отличать уроженцев Донбасса, которые получили российское гражданство в прежние годы, от жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР", которым начали выдавать российские паспорта в упрощённом порядке с июня 2019-го.