В Массачусетсе закрыли уголовное дело против актёра Кевина Спейси

Прокуратура Массачусетса закрыла уголовное дело против актера Кевина Спейси после того, как предполагаемый потерпевший отказался дать показания.

Исполнителя главной роли в популярном телесериале "Карточный домик" обвиняли в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше. По версии обвинения, это произошло в 2016 году в баре города Нантакет, штат Массачусетс.

В прокуратуре сообщили, что решение о закрытии дела и снятии обвинений со Спейси было принято после того, как потерпевший воспользовался конституционным правом, отказавшись от дачи показаний против самого себя.

Адвокаты Спейси утверждали, что молодой чловек уничтожил некоторые текстовые сообщения, хранившиеся в его телефоне, которые могли послужить доказательством виновности Спейси. Истец, имя которого не раскрывается, заявил, что он потерял телефон, и по этой причине не мог предоставить его в распоряжение следствия.

Обвинения против Спейси были выдвинуты после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в том, что в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, Спейси якобы пытался его соблазнить. Последующие разоблачения привели к тому, что Спейси вывели из актерского состава "Карточного домика", в котором он исполнял главную роль. Кроме того, из фильма "Все деньги мира" были вырезаны все сцены с участием актера.

Кевин Спейси снялся в десятках фильмов. Он дважды становился лауреатом премии "Оскар".