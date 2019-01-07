Кевину Спейси официально предъявили обвинения в домогательстве

Суд в США в понедельник предъявил официальные обвинения актёру Кевину Спейси по делу о домогательствах к 18-летнему подростку. По словам адвокатов артиста, свою вину он не признает.

Судья запретил Спейси контактировать с обвинившим его юношей. Следующее заседание по делу назначено на 4 марта. После суда актёр не стал отвечать на вопросы журналистов.

Спейси​ обвиняют в непристойном поведении. В 2016 году он якобы приставал к 18-летнему работнику бара. Если вина актёра будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Против Спейси ранее был выдвинут целый ряд обвинений в сексуальных домогательствах. Недавно - после долгого молчания - он отреагировал на них, записав видеообращение от лица персонажа Фрэнка Андервуда, которого он играл в сериале "Карточный домик". "Я знаю, чего вы хотите – чтобы я вернулся", – заявляет в видеоролике актёр.

​Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в октябре 2017 года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые имели место около 30 лет назад, когда последнему было 14 лет. Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения. Позже Спейси объявил о своей гомосексуальной ориентации. Вскоре аналогичные обвинения против него выдвинули ещё десятки человек. После этого компания Netflix прекратила сотрудничество со Спейси в сериале "Карточный домик", ему также отказались вручать премию "Эмми", а из фильма "Все деньги мира" вырезали сцены с его участием и пересняли с другим актёром.

Кевин Спейси снялся в десятках фильмов. Он дважды становился лауреатом премии "Оскар".