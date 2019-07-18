Зеленский: обмен "всех на всех" предложил Путин

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать обмен заключенными по принципу "всех на всех" с 24 украинских моряков, задержанных ФСБ России у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года. Об этом Зеленский сказал в программе "Откровенно с президентом". По словам Зеленского, это стало бы "нормальным" шагом в сторону прекращения войны и возобновления диалога между Россией и Украиной.

Зеленский рассказал, что обмен в формате "всех на всех" ему предложил во время телефонного разговора президент России Владимир Путин. Однако, по словам украинского президента, проблема состоит в том, что список пленных, составленный в Киеве, не совпадает со списком, который подготовили "на временно оккупированных территориях" Донецкой и Луганской областей. Именно по этой причине он предлагает начать обмен с 24 украинских моряков. "Всех на всех" мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто в России и в Крыму, и начнем с моряков", — цитирует Зеленского УНИАН.

Первый телефонный разговор президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся 11 июля по инициативе Украины.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест 24 украинских моряков, задержанных ФСБ России у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года.

Ранее Зеленский попросил Путина отпустить моряков. "У нас у всех есть дети, верните детей родителям", – заявил глава Украины.