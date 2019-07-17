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Суд продлил арест для 24 украинских моряков на три месяца

Украинские моряки Богдан Головаш и Денис Гриценко перед началом судебного заседания о продлении ареста

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест для 24 украинских моряков, задержанных ФСБ России у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года. Военнослужащие пробудут под арестом до 24 и 26 октября, сообщает Интерфакс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил президента России Владимира Путина отпустить моряков. "У нас у всех есть дети, верните детей родителям", – заявил глава Украины.

25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

  • Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз.
  • Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду.
  • По решению Международного трибунала ООН по морскому праву Россия должна была освободить моряков до 25 июня, однако Москва не стала его исполнять.
  • Ранее в Киеве российский и украинский уполномоченные по правам человека обсудили обмен заключёнными. Татьяна Москалькова и Людмила Денисова заявили о том, что работают над механизмом возвращения граждан обеих стран на родину. На встречи омбудсмены обсуждали вопрос освобождения украинских моряков.

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