Суд продлил арест для 24 украинских моряков на три месяца

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест для 24 украинских моряков, задержанных ФСБ России у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года. Военнослужащие пробудут под арестом до 24 и 26 октября, сообщает Интерфакс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил президента России Владимира Путина отпустить моряков. "У нас у всех есть дети, верните детей родителям", – заявил глава Украины.

25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.