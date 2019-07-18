МВД объяснило сотрудникам, кого наказывать за неуважение к власти

Сотрудникам полиции рекомендуют составлять административные протоколыпо закону"о неуважении к власти",только если публичное высказывание "в грубой форме" содержит мат, "непристойные" изображения, а также "неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения". ». Об этом говорится в методических рекомендациях МВД, с которыми ознакомилась "Медиазона".

В такой публикации должна идти речьо государственных символах, президенте, Государственной думе, Совете Федерации, правительстве и судах. Кроме того, её автор должен"противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм и унизительное отношение".

Высказывание должно быть публичным, за личную переписку протоколы составлять нельзя, подчеркивается в документе.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то полиция должна отказаться возбуждать административное дело.