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МВД объяснило сотрудникам, кого наказывать за неуважение к власти

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Сотрудникам полиции рекомендуют составлять административные протоколыпо закону"о неуважении к власти",только если публичное высказывание "в грубой форме" содержит мат, "непристойные" изображения, а также "неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения". ». Об этом говорится в методических рекомендациях МВД, с которыми ознакомилась "Медиазона".

В такой публикации должна идти речьо государственных символах, президенте, Государственной думе, Совете Федерации, правительстве и судах. Кроме того, её автор должен"противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм и унизительное отношение".

Высказывание должно быть публичным, за личную переписку протоколы составлять нельзя, подчеркивается в документе.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то полиция должна отказаться возбуждать административное дело.

  • Закон об оскорблении власти и государственных символов в интернете вступил в силу в России 29 марта. По подсчетам правозащитной организации "Агора",за это время полицейские составили не менее 30 протоколов – преимущественно за публикацию во "ВКонтакте" о президенте Владимире Путине. Первый приговор по этой статье был вынесен в конце апреля.
  • В Госдуме подчеркивали, что региональные чиновники не должны использовать статью о неуважении к власти в своих интересах. Тем не менее, полицейские составляли протоколы за посты про губернаторов. А Брянске суд оштрафовал 21-летнюю местную жительницу по статье о неуважении к власти за танец у памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
  • Президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что закон направлен на защиту символов власти, флага и герба, однако им нельзя ограничивать право критиковать власть.
  • За нарушение закона об оскорблении власти и государственных символов в интернете граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.​

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