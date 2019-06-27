Жительницу Брянска осудили за неуважительный к власти танец

Суд в Брянске осудил местную 21-летнюю жительницу по административной статье за неуважение к власти за танец у памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Решение было вынесено ещё в мае, сейчас внимание на него обратил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Согласно судебным материалам, 29 апреля местная жительница Алёна Червякова выложила в инстаграм видео, где танцует реггетон на площадке у памятника "Курган бессмертия". Это видео суд посчитал оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, ссылаясь на то, что Курган входит в список объектов культурного наследия региона.

Червякова признала свою вину, но отметила, что своим танцем не имела умысла оскорбить власть или память лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне, а просто хотела снять красивое видео. Она была оштрафована на 30 тысяч рублей, её страница в инстаграме удалена. В социальной сети "ВКонтакте" сохранились видеозаписи, где она рекламирует студию танцев в городе, в том числе – танцем на фоне Покровского собора в Кремле.

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Закон "о явном неуважении к государству" в интернете вступил в силу весной 2019 года. Он предполагает штраф от 30 до 300 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток.