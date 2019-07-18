СМИ: "Татнефть" предложила подмешивать грязную нефть в чистую

"Транснефть" предложила подмешивать загрязнённую нефть в основной поток. Таким образом российская компания намерена избавиться от нескольких миллионов тонн некачественного сырья. Об этом пишет Reuters.

Ранее из-за некачественной нефти пострадал завод в Белоруссии, а также были временно остановлены поставки на Украину и Центральную Европу.

По данным Reuters, Министерство энергетики России уже одобрило предложение разбавлять чистую нефть грязной несмотря на недовольство нефтяных компаний. Официального подтверждения этой информации пока нет.

20 апреля белорусский госконцерн "Белнефтехим" обнаружил загрязнение нефти хлорорганическими соединениями. Россия была вынуждена прекратить экспорт по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию и морем через порт Усть-Луга. Польше, Чехии и Венгрии пришлось использовать резервы, чтобы компенсировать нехватку поставок. Белоруссия оценивает потери в сотни миллионов долларов и уже заявила, что будет требовать компенсации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения нефти. Арестованы четыре человека, двое объявлены в розыск. Им грозит до шести лет лишения свободы.