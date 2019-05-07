Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", заявил министр энергетики России Александр Новак. По его утверждению следствие выявило компании, сдающие загрязненную нефть в трубопровод. Чиновника цитирует ТАСС.

Ранее проблемы с загрязнением привели к приостановке экспорта российской нефти в Европу. Найти виновных потребовал президент России Владимир Путин.

20 апреля белорусский госконцерн "Белнефтехим" обнаружил загрязнение нефти в крупнейшем трубопроводе "Дружба". В компании заявили, что получили нефть с десятикратным превышением нормы по хлорорганическим соединениям, из-за чего на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование. Российская "Транснефть" признала загрязнение и заявила, что оно произошло на участке Самара – Унеча.

Авария заставила Россию прекратить экспорт по трубе через Белоруссию и морем — через порт Усть-Луга. В начале мая "Транснефть" попросила российские добывающие компании на 10 процентов снизить добычу до 7 мая. Польше, Чехии и Венгрии пришлось использовать резервы, чтобы компенсировать нехватку поставок.