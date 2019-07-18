Суд попросил прокуратуру проверить досудебное соглашение Ребровского

Московский городской суд в четверг назначил прокурорскую проверку досудебного соглашения, которое заключил осужденный по делу "Нового величия" Павел Ребровский. Ранее он заявил, что дал показания на других обвиняемых под давлением следователя.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд рассматривал апелляцию на приговор Ребровскому. Вопрос о пересмотре приговора Мосгорсуд снял с рассмотрения на время проведения проверки прокуратуры.

Как объяснила "Медиазоне" адвокат Ребровского Мария Эйсмонт, прокурор должен будет проверить, соблюдал ли осужденный досудебное соглашения. Если будет доказано, что Ребровский нарушил его, то приговор могут отменить. В таком случае дело будут рассматривать повторно в общем деле с другими обвиняемыми.

По делу проходят десять человек: восемь из них не признают вину, двое других заключили сделку со следствием и уже осуждены.

Один из них, Павел Ребровский заявил в ходе допроса в Люблинском суде Москвы 8 июля,что дал признательные показания под давлением следователя, который угрожал ему статьёй о терроризме, которая предусматривает до 10 лет тюрьмы. Он пошел на сделку со следствием, в рамках которой ему обещали условный срок. Однако он был обманут и получил весной этого года реальный срок – два с половиной года колонии.

Во время более чем часового допроса в суде Ребровский заявил, что никто из обвиняемых по делу "Нового величия" ни к каким радикальным действиям не призывал, а организация фактически была создана Русланом Даниловым – одним из тех, кто, как считает защита, был внедрён в группу молодёжи по заданию ФСБ и на чьих показаниях строится обвинение.

На 19 июля в Люблинском суде назначен повторный допрос Ребровского в качестве свидетеля.

Предполагаемые участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них сейчас находятся в следственном изоляторе, остальные под домашним арестом. Анне Павликовой в момент ареста было 17 лет, несколько месяцев она провела в СИЗО.