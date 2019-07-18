СК отказался заводить дело о домогательствах главы штаба "Юнармии"

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении главы штаба патриотического движения "Юнармия" в Магадане Павла Подпорина, на которого поступила жалоба о склонении к сексу 17-летней школьницы.

В СК сообщили, что по итогам доследственной проверки установлено "отсутствие у несовершеннолетней зависимости от мужчины в какой-либо форме, а угроз в её адрес он не высказывал". В ведомстве утверждают, что "законные представители девушки согласились с мнением следствия об отсутствии признаков состава преступления".

Вместе с тем принято решение уволить Подпорина "в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением работы в должности специалиста по работе с молодежью".

В апреле этого года издание "Вечерний Магадан" опубликовало материал о 17-летней школьнице Даше, которая пожаловалась на домогательства со стороны главы местной "Юнармии". В связи с этой публикацией Следственный комитет и проводил проверку.

В материале со слов потерпевшей говорилось, что Павел Подпорин сначала склонял её к сексу в мессенджере Whats’app, объясняя, что "хочет себе молодую, которая без опыта и не прожила ещё жизнь". Затем, во время одной из личных встреч, он признался, что следил за перемещениями девушки на машине. Спустя ещё несколько месяцев школьница решила записать, как Подпорин склоняет её к сексу, на диктофон. Эта запись оказалась в распоряжении СМИ.

Потерпевшая при этом признаётся, что несколько раз пыталась прекратить всякие отношения с руководителем, но в итоге испугалась, поскольку думала, что он "маньяк и у него не всё в порядке с головой". Все разговоры о сексе, как отмечал "Вечерний Магадан", Подпорин вёл поздно вечером, когда просил школьницу остаться и помочь ему и рядом не было других детей.

В конце концов потерпевшая попросила помощи у другого своего педагога и согласилась, чтобы он обнародовал запись разговоров с Подпориным. После этого кроме Даши на "недопустимое поведение руководителя" "Юнармии" пожаловались ещё одиннадцать учеников. Они заявили о "домогательствах, грубом отношении к воспитанникам и нецензурной лексике в присутствии детей".