Харассмент федерального значения. Эфир в 21:05

Общественный деятель Мария Баронова и публицист Денис Драгунский: "Слуцкий-гейт" как тест на сексизм
В прессе разворачивается скандал по поводу домогательств депутат Госудмы Леонида Слуцкого к журналисткам. Он интересен не столько самим фактом харассмента со стороны высокопоставленного политика, сколько реакцией власти и части общества, поддержавших депутата. Насколько глубоки в России корни сексизма, и способно ли российское общество его преодолеть?
Гости эфира - общественный деятель Мария Баронова и публицист Денис Драгунский. Эфир в 21:05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.