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Археология

Харассмент федерального значения. Эфир в 21:05

Леонид Слуцкий

Общественный деятель Мария Баронова и публицист Денис Драгунский: "Слуцкий-гейт" как тест на сексизм

В прессе разворачивается скандал по поводу домогательств депутат Госудмы Леонида Слуцкого к журналисткам. Он интересен не столько самим фактом харассмента со стороны высокопоставленного политика, сколько реакцией власти и части общества, поддержавших депутата. Насколько глубоки в России корни сексизма, и способно ли российское общество его преодолеть?

Гости эфира - общественный деятель Мария Баронова и публицист Денис Драгунский. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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