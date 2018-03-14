Харассмент федерального значения. Эфир в 21:05

В прессе разворачивается скандал по поводу домогательств депутат Госудмы Леонида Слуцкого к журналисткам. Он интересен не столько самим фактом харассмента со стороны высокопоставленного политика, сколько реакцией власти и части общества, поддержавших депутата. Насколько глубоки в России корни сексизма, и способно ли российское общество его преодолеть?

Гости эфира - общественный деятель Мария Баронова и публицист Денис Драгунский. Эфир в 21:05.

