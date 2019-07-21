Борец с режимом. Андрей Филимонов - о феномене шамана

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Поначалу новость о "якутском шамане", идущем в Москву изгонять Путина с помощью "боевой магии", показалась мне запоздалым ремейком панк-молебна Pussy Riot. Семь лет назад девушки в цветных балаклавах уже обращались к Богородице с аналогичной просьбой: "Путина прогони!" Результат известен: Богородица не откликнулась, Путин остался, девушки получили "двушечку".

Я думал, что сейчас история по-быстрому повторится, и шамана как минимум оштрафуют, только вместо закона об оскорблении чувств верующих будет использован закон о неуважении к власти. Потому что Александр Габышев, так зовут шамана, очевидно не уважает власть в лице президента, которого называет "демоном" и порождением "темных сил". Но оказалось, что ему никто не препятствует. Полицейские всего один раз остановили Габышева в районе станции Ерофей Павлович, спросили, куда он путь держит, и получили объяснение: в Москву, бороться против Путина. По словам шамана, беседа с полицией происходила на обочине федеральной трассы, и проезжающие мимо автомобилисты начали останавливаться, чтобы выразить поддержку страннику и его политическим взглядам. В результате встреча с правоохранителями закончилась мирно.

На днях Габышев добрался до Читы (пеший путь от Якутска занял у него четыре месяца), где выступил на протестном митинге с простой и внятной речью, заявив, что высшей властью в стране является народное собрание, высшей ценностью свобода, а президентом России может стать женщина. И тут я понял, что сравнение с Pussy Riot не совсем корректно. Во-первых, то, что делает Александр Габышев, – это не перформанс, а нечто большее. Кажется, он не играет роль шамана, но именно так себя ощущает – мистическим воином, исполняющим важную миссию. Во-вторых, он вызывает симпатию и сочувствие множества людей, как жителей Забайкалья, которые подкармливают его по дороге, так и пользователей соцсетей, которые через YouTube следят за продвижением шамана на Запад.

Интернет-комментарии по поводу похода Габышева на Москву в основном носят доброжелательно-иронический характер. С серьезным заявлением пока выступила только Читинская епархия Русской православной церкви. Митрополит Димитрий обратился в администрацию Читы "с вопросом о целесообразности согласования такого мероприятия под видом митинга в защиту демократических ценностей". В заявлении, опубликованном в телеграм-канале "Забайкалье благословенное", говорится:

"Наш город собирается посетить некто А. Габышев, именующим себя якутским "шаманом-воином"… с целью проведения магических обрядов "по освобождении России от власти тьмы", которые состоятся 12, 13 и 14 июля… Чита – город Православный, многие жители которого крещеные – православные христиане. Для христианина любое участие в оккультных практиках недопустимо, и, более того, всякий, принимающий участие в этих обрядах, отлучается от общения с Церковью. Это отражается в древних Церковных постановлениях: 65 правило Трульского собора; 24 правило Анкирского собора; 36 правило Лаодикийского собора, и т.д.

С 12 по 14 июля неизвестный никому человек собирается проводить магические обряды, которые можно охарактеризовать еще как и провокационные, потому что 12 июля - великий христианский праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, а место проведения ритуалов расположено через дорогу от Крестовоздвиженского храма".

Таков итог путинского двадцатилетия: в выборы никто не верит, зато в благодатный огонь и чудеса верят многие

Из текста заявления не вполне ясно, что именно сочли "магическим ритуалом" в Читинской епархии? Похоже, речь идет о митинге, состоявшемся 14 июля в местном "гайд-парке". Что касается постановлений Трульского собора (VII век нашей эры), то мы уже имели счастье с ними ознакомиться семь лет назад, во время суда над Pussy Riot. Поначалу это казалось дикостью – цитаты из церковных документов тысячелетней давности, используемые в судопроизводстве XXI века. Но когда прошел первый шок, стало ясно, что мир уже не будет прежним, и религиозные фундаменталисты всерьез настроились взять реванш. Об этом свидетельствуют ежегодные пасхальные новости о "схождении благодатного огня в Иерусалиме" и огромные очереди, выстраивающиеся к мощам святых.

Именно на это обратили внимание многие комментаторы истории "якутского шамана":

"В истории России различные юродивые частенько играли поворотную роль, были гласом и выразителем мнения народа.

"мальчишки отняли копеечку... вели ты их зарезать, как зарезал ты маленького царевича".

"Сейчас информационное поле намного большее широкое, чем при Борисе Годунове или Иване Грозном, который рубил головы шутам и скоморохам по факту обнаружения, и одинокий якутский шаман не угроза режима. Но среди людей, излечивающихся с помощью прикосновения к поясу матроны Московской или питию воды после омоновения мощей в виде куска ступни, великомученика Феропонта, блаженные идеи вполне могут вызвать всеобщую поддержку и овладеть массами. А колонна людей, которые день за днём идут ведомые пророком, это уже сила вполне себе", – пишут пользователи соцсетей.

"При невозможности нормального политического протеста, бунт приобретает оккультные очертания…Здесь мы имеем дело с подлинным адептом хтонического культа одного из коренных народов России. В отличии от рпц-шных попов, этих гебистов в рясах, мы имеем дело с аутентичным представителем народного "духовенства". В его незамысловатых на первый взгляд рассуждениях нет ничего посконно-дремучего. Напротив, он озвучивает цивилизационные тезисы – от необходимости прогресса – вплоть до того, что он допускает, что одним из лидеров России будет женщина".

Наше общество пребывает в измененном состоянии сознания. Таков итог двадцатилетнего "вставания с колен": в выборы никто не верит, зато в благодатный огонь и чудеса верят многие. На политическую арену выходят тени Византийской империи, юродивые становятся героями новостей. Это плохая новость, в первую очередь, для власти, которая заигралась в новое Средневековье. Девочкам с философского факультета МГУ вкатили по "двушечке" по законам Трульского собора и думали, что завоевали симпатию народа. Но народ в России – величина иррациональная и непредсказуемая. Его кумиром в одночасье может стать "якутский шаман" или бог знает какие ещё "борцы с режимом". Главное, что это будет наше родное, почвенное, дремучее, в появлении которого не удастся обвинить проклятый Запад. И полиция опасливо отойдет в сторону. Потому что одно дело "навальнята", и совсем другое настоящие юродивые. Их опасался трогать даже Иван Грозный. Собор Василия Блаженного на Красной площади – яркое тому напоминание.

Андрей Филимонов – писатель и журналист

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