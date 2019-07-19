"Ляпис Трубецкой" и память Майдана. Как живет предвыборный Киев

За пару дней до парламентских выборов в небольшом сквере в одном из спальных районов на окраине Киева – Виноградаре – на встречу с кандидатом в депутаты от партии "Слуга народа" Анной Бондар собралось несколько десятков родителей с детьми. Это одна из многочисленных встреч в Киеве, которые проводятся в эти дни, и, чтобы родители имели возможность пообщаться с кандидатом, их детям организуют досуг. Анна Бондар признается, что часто на такие встречи избиратели приходят пожаловаться на текущую крышу и прочие бытове проблемы, и в такой ситуации сложно говорить о том, что хочет поменять в стране архитектор, которая решила баллотироваться в Верховную раду. Инициатором этого процесса была именно она: "Объявили open call тех, кто хочет что-то делать. Я подала заявку, меня отобрали", – говорит Анна.

"Я надеюсь, что смогу на законодательном уровне внедрить европейские принципы развития городов Украины, – рассказывает Бондар. – У нас даже не ратифицирована Лейпцигская хартия устойчивого развития города. То есть у нас городское планирование в основном до сих пор зиждется на советском планировании и, с другой стороны, на диком капитализме. Города развиваются очень негармонично. Украина вымирает. У нас очень низкая рождаемость, очень высокая смертность, и очень быстрый коэффициент старения – даже по сравнению с Болгарией и другими странами Восточной Европы. Если посмотреть на цифры, то большинство городов теряет население. Многие села вообще исчезают с карты, из малых городов идет отток населения в крупные города, а из этих городов – в столицу. Страна обезвоживается. Помимо этого, наша система городского планирования предполагает , что у нас будет большой рост населения. По всем генеральным планам идет расчет жилья и всего остального, как будто через 20 лет будет на 20 процентов больше людей. Но это не так. И за счет этого многие города экономически не в состоянии содержать инфраструктуру".

Города развиваются очень негармонично. Украина вымирает

Бондар говорит, что дополнительные инвестиции на переустройство не обязательно нужны, это вполне по силам бюджету района или города, нужно лишь желание реализовывать принципы Лейпцигской хартии – компактность застройки, мобильность при перемещении по городу и активное участие жителей в обсуждении изменений. Пока же Киев время от времени сотрясают протесты, связанные с застройкой в центральной его части: рядом с девятиэтажными зданиями, построенными еще в советское время, нередко возникают высотные жилые дома в 20 и даже 40 этажей, которые закрывают солнце живущим в старой застройке. Бывает, что высотки появляются на земельных участках, где раньше располагались десткие сады, закрытые из-за спада рождаемости в 90-е годы, но сегодня снова ставшие нужными.

Жители Виноградаря, пришедшие на встречу с кандидатом от партии "Слуга народа", говорят о высоких платежах за коммунальные услуги. Снижение тарифов и на президентских выборах стояло первым в списке первоочередных ожиданий избирателей. Не всех возмущает то, что коммунальные услуги подорожали: многие жалуются, что батареи все равно зимой остаются холодными, хотя за отопление приходится платить больше.

"С нового года "труба" будет стоять, а это 3 миллиарда долларов (речь идет о сумме, которую Украина получает за транзит российского газа через ее территорию в страны Евросоюза. Действие договора о транзите заканчивается в конце этого года. – РС), – так один из киевских таксистов объясняет причины, почему хочет голосовать за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", среди лидеров которой – кум Владимира Путина Виктор Медведчук. – У меня пенсия 1497 гривен (приблизительно 60 долларов США. – РС), а за газ я должен платить 600. Если бы не эта машина... Если бы договорились по газу – думаю, было бы легче". Но потом он добавляет: "Надеемся, надеемся, а оно потом выходит как выходит".

"Надежды есть, но скорее всего все останется по-прежнему", – говорит пожилая дама, пришедшая на встречу с Анной Бондар. Она отказывается ответить на вопрос, собирается ли голосовать за "Слугу народа" – партию, которая, согласно опросам, может стать победителем выборов. А вот редактор Татьяна Шагинян признается, что голосовала за Зеленского на президентских выборах и поддержит его на парламентских. До того момента, как пять лет назад деятельность коммунистической партии была запрещена, Шагинян голосовала за коммунистов, но теперь говорит, что поддерживат Зеленского: "Мне ближе то, что он говорит, по сравнению с Петром Порошенко".

То, что войну убрали из телевизора, было большой ошибкой Порошенко

Киевляне не всегда охотно рассказывают о своих политических предпочтениях. Искусствовед Елена Голуб на мой вопрос лишь отвечает, что перестала обсуждать политику после аннексии Крыма и войны в Донбассе: ее родственники живут на контролируемой Киевом территории Донбасса и в Крыму. С первыми – из-за расхождения во взглядах на политику – она выборы не обсуждает, а с родственницей из Крыма не общалась пять лет, но на днях все-таки решила поинтересоваться, как у нее здоровье. "Если бы они думали, как они потом будут разговаривать с соседями, они бы не поддержали все это пять лет назад ", – говорит Елена.

Война в Киеве почти не ощущается, как и в Харькове. Время от времени в общественном транспорте можно встретить человека в военной форме или с увечьями, которые можно получить только на войне, но в остальном идущий в Донбассе вооруженный конфликт в столичном общественном пространстве не заметен.

"Война исчезла из телевизора, она появляется только в сводках, – рассказывает депутат Верховной рады Борислав Береза, который баллотируется и на этих выборах. – Если вы спросите среднего обывателя, сколько сегодня было обстрелов, погиб ли кто-то, скорее всего, он не ответит. Война есть для тех, кто потерял своих друзей, близких, для тех, кто прошел войну, тех, кто понимает, чем это опасно или кто живет надеждой, что Украина может возродиться после окончания войны. Говорить о том, что таких людей большинство, нельзя. Более того: то, что войну убрали из телевизора, было большой ошибкой Порошенко. И на сегодняшний день мы видим, как сонный избиратель не может осознать, что происходит. Две недели назад я был в Луганской области, на передовой. Перед этим – на передовой в Донецкой области. Я могу сказать, что если бы людям крупным планом показывали, что происходит с городами, когда туда приходит война, я думаю, эта тема бы актуализировалась в украинском обществе. Но, к сожалению, я только выкладываю фотографии у себя в фейсбуке и редко кто это публикует у себя. Люди не воспринимают войну как что-то рядом с ними, они воспринимают концерт, работу, покупку продуктов, поездку в отпуск, а война – где-то там, далеко. Вполне возможно, это такое обывательское отношение и является причиной реванша, который мы сейчас видим".

Борислав Береза, как и пять лет назад, баллотируется как самовыдвиженец по мажоритарному округу. Таких депутатов в нынешнем украинском парламенте – 96, это в совокупности больше, чем вся фракция партии "Народный фронт", занявшей второе место а минувших выборах (82 представителя).

"Мажоритарщики в основном разрознены. Есть те, кто собирается по интересам: аграрное лобби, или, допустим, металлургическое – эти мажоритарщики объединяются вокруг каких-то идей и лоббируют их. Депутаты-самовыдвиженцы могут влиять на события, если они прилагают к этому какие-то усилия. Я, например, был представителем Украины в Совете Европы, и это впервые, когда внефракционный депутат стал членом ПАСЕ: раньше никто не хотел. Видимо, шли за другим. Мажоритарщики вообще влиятельная сила, но большинство из них, давайте говорить правду, идут в парламент не за тем, чтобы представлять интересы своего округа или выстраивать какую-то политическую историю, а для того, чтобы получить доступ к бюджету, обменять на свои преференции какие-то статьи бюджета, или же льготы для своего бизнеса. Это чистый обмен. В парламенте может прозвучать фраза "скорее небо упадет на землю, чем я проголосую за бюджет", но через час в бюджете появляется строчка о выделении на определенное предприятие 800 млн гривен, и не просто человек, а вся фракция голосует за этот бюджет. Это говорит о том, что фактически корыстные интересы достаточно часто маскируются за политическими убеждениями".

Борислав Береза против мажоритарной системы, и это то, что сближает его с партией "Слуга народа" Владимира Зеленского, но он признается, что в нынешней ситуации ему ближе "Голос" – партия, созданная всего несколько месяцев назад лидером рок-группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. "У нас не совпадают взгляды с Зеленским по одному пункту: он сказал, что подаст законопроект с открытым списком, а подал с закрытым, и избиратель лишился права влиять на место депутата в партийном списке, на его рейтинг – для того, чтобы он мог поднять в этом списке выше. То есть, какое партия власти примет решение, так и будет".

По словам работающего в Киеве немецкого политолога Андреаса Умланда, в одномандатных округах были и остались проблемы, здесь больше нарушений, появляются люди со схожими фамилиями (например, на президентских выборах баллотировался Юрий Владимирович Тимошенко, имя которого напоминает имя Юлии Владимировны Тимошенко, лидера партии "Батькивщина"), здесь больше манипуляций, ведь на местах есть больше возможностей для них, чем на национальном уровне.

У нас выбирают президентов и парламентариев, которые не реализовывают надежды

"Впервые я увидел проблемы в одномандантых округах в 2015 году в Чернигове, когда на округе соревновались Корбан (Геннадий Корбан – лидер партии "Украинское объединение патриотов". – РС) и Березенко (Сергей Березенко – депутат Верховной рады. – РС). – рассказывает Борислав Береза. – Это зашкаливало, потому что – деньги, куры, гречка, дороги, шоу-программы. Сейчас у меня в округе проходят концерты, выступают дорогие звезды, например, "Ляпис Трубецкой" или Алиса Тарабарова. Это звезды первой величины в Украине, и это концерты, которые стоят десятки тысяч долларов. Надо понимать, что люди, которые делают такое вместо того, чтобы конкурировать, предлагать идеологию, взгляды, мысли, концепцию развития государства, предлагают образы. "Посмотрите – Ляпис, он такой классный, и я классный. Проголосуйте за меня!". У избирателя есть выбор, потому что он берет на себя ответственность, ведь мы всегда за все платим в этой жизни: знаниями, временем, здоровьем, опытом, шансами. Вот поэтому у нас выбирают президентов и парламентариев, которые не реализовывают надежды".

Нынешние парламентские выборы – последние в истории Украины, на которых могут баллотироваться кандидаты-самовыдвиженцы. Принят новый избирательный кодекс, упраздняющий такую систему голосования в будущем.

Несмотря на предвыборную пору, в Киеве невозможно не почувствовать, что здесь происходило всего пять лет назад. Стихийный мемориал в начале Аллеи героев небесной сотни – улицы, на которой произошли самые кровавые столкновения во время протестов на Евромайдане – виден даже с другой стороны главной городской площади. Родители приводят сюда детей, чтобы посмотреть на фотографии погибших. Сейчас они приклеены к столбам деревьев по бокам аллеи – рядом с табличками, призывающими ни в коем случае не спиливать деревья, потому что продолжаются следственные действия. Именно запрет прокуратуры не позволяет построить музей и оборудовать место памяти, хотя проекты уже отобраны и подрядчик выбран.

Киевляне, когда проходил этот конкурс, хотели выразить в мемориале и благодарность горожанам, помогавшим людям на Майдане продержаться во время протестов – кровом, пищей и поддержкой. Но было принято решение посвятить памятник лишь героям Небесной сотни.