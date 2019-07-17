40 километров от России. Как живет предвыборный Харьков

Накануне на центральной Площади Свободы в Харькове выступали музыканты и поэты. Это была одна из акций, проведенных в 10 городах Украины, в поддержку языкового закона. Он вступил в силу 16 июля и определяет место украинского языка – как единственного государственного – но расширяет его на телерадиовещание, деловую переписку и контакты всех государственных служащих как внутри страны, так и за рубежом.

В Харькове о языке накануне внеочердных выборов говорят почти все политические силы, которые стремятся попасть в парламент. Мэр города Геннадий Кернес с большого экрана, размещенного на доме рядом со сценой, на которой выступают музыканты, обещает, что "люди будут говорить на родном языке", и оговаривается, что "обо всем нужно договариваться в Киеве".

Против "политики языковых запретов" выступает и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", вторая по популярности в Харькове: на последних выборах ее лидер Юрий Бойко занял второе по количеству голосов место, уступив Владимиру Зеленскому. А на грядущих внеочередных парламентских выборах эта партия, как прогнозируют предвыборные исследования, может получить вторую по величине фракцию в парламенте после "Слуги народа" – уже по итогам голосования по всей Украине. Харьковский офис "Оппозиционной платформы" при этом облит красной краской, а на входной двери виднеются следы поджога. "Это третье нападение на офис общественной приемной Юрия Бойко в Харькове за две недели", – рассказывает ее руководитель и адвокат Ирина Хижняк. – Наша политическая сила олицетворяет настроения тех граждан, живущих на Юго-Востоке Украины, которые жизненно нуждаются в продолжении и возобновлении торговых отношений с Российской Федерацией. От Харькова Россия находится в 40 километрах, и у нас редко найдешь семью, у которой нет родственников в Российской Федерации, то есть, к бабушкам детей возят на каникулы в Россию, или наоборот; ездят проведывать родственников празднуют совместные праздники. Корни здесь у многих общие".

Ирина Хижняк рассказывает, что "из-за политики руководства государства" в последние годы пострадала оптовая торговля: в Харькове находится крупный рынок, который обеспечивал украинскими товарами Донбасс и приграничные регионы России, у многих предприятий машиностроительной, авиастроительной и автомобильной отрасли возникли проблемы, "а это рабочие места". На вопрос, зачем "Оппозиционной платформе" понадобилось ради восстановления торговых отношений вести отдельные, не согласованные с украинским правительством и президентом, переговоры с Россией (Юрий Бойко и кум Путина Виктор Медведчук неделю назад встречались с премьер-министром Дмитрием Медведевым и представителем президента России на минских переговорах Борисом Грызловым в Москве и собираются подписать меморандум о сотрудничестве "Оппозиционной платформы" и "Единой России" – РС), если существует международный нормандский формат, Ирина Хижняк говорит, что раз Украина не может вернуть Крым и Донбасс ни дипломатическим, ни военным путем, – значит, "возвращать надо миром: договариваться, уступками..."

Немалая часть украинских граждан в то же время против прямых переговоров с Россией и переговоров с лидерами самопровозглашенных республик в Донецке и Луганске, которые предлагает начать "Оппозиционная платформа". На это Ирина Хижняк отвечает "собака лает – караван идет". При этом одна из целей партии, как записано в ее программе, объединить народ Украины благодаря "формуле национального успеха".

Возможен реванш бывших лидеров Партии регионов. Это висит в воздухе и очень многим мешает дышать

"Я бы оценил нынешнюю ситуацию в Харькове как еще более сложную, чем в 2014-м году: еще больше опасений, еще больше неуверенности, еще больше негативных ожиданий, – рассказывает харьковский музыкант и участник акции в поддержку языкового закона Василий Рябко. – Они связаны с очередным появлением страхов, о которых все уже забыли: возможно обострение конфликта со стороны России, возможен реванш бывших лидеров Партии регионов (партии, которую возглавлял убежавший в Россию президент Украины и бывшие члены которой нынче вошли в состав других партий, баллотирующихся на нынешних выборах. – РС). Это висит в воздухе и очень многим мешает дышать".

Василий Рябко пять лет назад был координатором харьковского евромайдана, в марте 2015 года его жестоко избили, он получил несколько лицевых переломов, а расследовать произошедшее министра внутренних дел Украины тогда просили писатель Сергей Жадан, музыкант Олег Скрипка и другие деятели украинского искусства.

Музыкант называет неестественной поддержку людьми культуры каких-либо законодательных инициатив: "С одной стороны, это демонстрирует, что у нас сформировался гражданский сектор, но, с другой, это показывает ненормальность ситуации. Музыканты всегда были против какой-либо власти и считали, что ее необходимо критиковать, а мы превращаемся в политических деятелей". Среди примеров того, почему ему и другим представителям харьковской культурной жизни приходится это делать, он называет несколько последних заявлений президента Владимира Зеленского о возможном аннулировании языкового закона и люстрации людей, находившихся у власти в период с 2014 по 2019 годы: "Это может распространяться на военных, которые в то время защищали страну или высокопоставленных военных, остановивших российскую агрессию. В том числе на людей, которые сделали безвиз и много других хороших вещей. Но сейчас не говорится о люстрации людей Януковича или даже Кучмы. Я понимаю, что это делается как информационный вброс, чтобы проверить реакцию. Но все же это говорится".

Акция, на которой выступает группа Василия Рябко "П@п@ Карло", проходит рядом с палаткой волонтеров, где собирают помощь для украинских военных. Палатку намеревался демонтировать мэр Харькова Геннадий Кернес якобы после петиции, поступившей в мэрию и набравшей достаточное количество голосов, но общественность выступила против этого. Палатка стала гражданской приемной двух депутатов Верховной Рады: Ярослава Маркевича и Ирины Геращенко, а 20 мая апелляционный суд подтвердил решение первой инстации – отказать в демонтаже палатки.

"Для меня Кернес был всегда абсолютным злом города Харькова. Я считаю контакты с ними недопустимыми. Это одна из ошибок предыдущего президента, который сделал ставку на предателя. А вот голосование по поводу возвращения имени маршала Жукова проспекту, который с 2014 года носил имя Петра Григоренко – это уже предвыборные игры. Кернес все равно проиграет все суды. А если не проиграет – уничтожит то небольшое доверие, которое существует к законодательным органам. И мне очень не хотелось бы, чтобы этой осенью – а я считаю, что разочарование придет именно осенью – не начался новый Майдан, который снесет всех этих людей вместе с властью, которая сейчас тут есть. С момента Майдана ничего не поменялось. Те люди, которые выходили на протесты, не разочаровались в нем, никто не припрятывал условную биту или каску с глаз долой. Если будет необходимо – мы организуемся. Нужен только раздражитель. Пока что люди, которые были на Майдане, надеются на перемены в стране", – говорит Василий Рябко.

Вовзращение – решением городского совета – прежнего названия проспекту, который два года носил имя генерала и участника диссидентского движения Петра Григоренко, уже состоялось. Дома вдоль длинной и широкой улицы теперь украшают таблички с именем советского маршала Георгия Жукова. Они установлены намного выше прежних – видимо, чтобы их было сложнее снять. Эта улица находится почти на окраине Харькова, по ее сторонам раскинулся спальный район с невысокими советскими пятиэтажками. Харьковчане уже не помнят, почему именно здесь не в советское время, а в первые годы украинской независимости, в 1994 году, появился бюст Жукова, недавно снесенный проукраинскими активистами, а на днях снова восстановленный мэром города и его сторонниками. В пресс-службе харьковской мэрии на запрос Радио Свобода об интервью с Геннадием Кернесом не ответили, дозвониться по указанным на сайте горсовета телефонным номерам пресс-службы также не удалось.

Киевский историк Георгий Касьянов говорит, что двойственность сложившейся в Харькове ситуации состоит в том, что и на Петра Григоренко, и на Георгия Жукова распространяется закон о декоммунизации, так как оба занимали высокие должности в СССР. Такой вывод, по его словам, можно сделать из заявления главы Института национальной памяти Владимира Вятровича. Более того, министерство культуры Украины приняло решение не вносить бюст в государственный реестр памятников, так как он подлежит демонтажу из-за закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режима и запрета пропаганды и символики". О решении министерства стало известно благодаря запросу, сделанному общественной организацией "Свитанок", которая после выборов намерена подать в суд и добиться демонтажа памятника.

Пока же бюст Жукова стоит на своем месте благодаря усиленным мерам безопасности: его охраняют четверо полицейских. А рядом, на проспекте, который снова носит его имя, висят билборды с политической рекламой партий, каждая из которых по-разному относится к происходящему здесь. Хотя, если не выезжать за пределы центра города, появляется ощущение, что только Геннадий Кернес и его партия "Оппозиционный блок" борется за голоса избирателей. Рекламы других партий в центре нет, разве что баллотирующегося по мажоритарному округу беспартийного Валерия Писаренко, которую можно принять за агитацию кандидата от партии нынешнего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" – те же цвета и похожий шрифт. Но незаконным это не является, говорят эксперты в местной газете.

Вечером в понедельник по соседству с предвыборной монополией "Оппозиционного блока" – большим экраном со звуком на главной в городе Площади Свободы, где беспрерывно появляется портрет Геннадия Кернеса – на короткое время появляются белые шарики с символом партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Во время немногочисленного митинга представляют кандидатов от партии. Галина Куц рассказывает, чего удалось добиться депутатам "Европейской солидарности" за минувшие годы: бюджет Харькова благодаря децентрализации увеличился вдвое, а Украина, несмотря на обвинения в коррупции, звучавшие накануне президентских выборов в адрес лидера партии Петра Порошенко, согласно международной оценке, из списка коррумпированных стран попала в группу стран, которые борются с коррупцией.

По центру города вообще можно судить о взглядах тех, кто им руководит и взглядах здешних горожан. Рядом с символом города – фонтаном "Зеркальная струя", на котором установлен флаг Украины – граффити, изображающее сцену из советского фильма "В бой идут одни старики". Напротив – у оперного театра, строительство которого длилось больше 20 лет, – отпечатки ладоней российских, украинских и французских кинозвезд, побывавших в Харькове на Международном фестивале короткометражных фильмов "Харьковская сирень".

Здесь есть имена народного артиста России Владимира Фокина, который регулярно ездит в Крым, нарушая правила, определенные для этого въезда Украиной, композитора Максима Дунаевского, который делает то же самое, актера и режиссера Родиона Нахапетова, который после аннексии Крыма рассказал о своем намерении снять в Севастополе фильм о Великой Отечественной войне. Удивительно, что они до сих пор отсюда не убраны. Только от огромного памятника Ленину не осталось следа. После того, как он был снесен активистами в сентябре 2014 года, долгое время на Площади Свободы оставался постамент. Теперь нет и его: сквер, у входа в который находился памятник, обнесен забором: здесь укладывают новую плитку и планируют установить фонтан.