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Сколько Украина даст Путину?

Встреча В.Медведчука и В.Путина в Санкт-Петербурге 18 июля 2019

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Президент РФ Владимир Путин в канун парламентских выборов в Украине недвусмысленно поддержал В.Медведчука, лидера партии "Оппозиционная платформа "За життя". Вопрос: добавит ли это Медведчуку голосов украинских избирателей? Звоните с вашими ответами в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19:05. В обсуждении участвуют: политолог Константин Скоркин (Москва), политологи Питер Залмаев и Александр Харебин, журналист Дмитро Шурхало (все - Киев). Ведущая Елена Рыковцева.

Есть ли на Украине прокремлевские партии?
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Есть ли на Украине прокремлевские партии?

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