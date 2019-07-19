Сколько Украина даст Путину?

Президент РФ Владимир Путин в канун парламентских выборов в Украине недвусмысленно поддержал В.Медведчука, лидера партии "Оппозиционная платформа "За життя". Вопрос: добавит ли это Медведчуку голосов украинских избирателей? Звоните с вашими ответами в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19:05. В обсуждении участвуют: политолог Константин Скоркин (Москва), политологи Питер Залмаев и Александр Харебин, журналист Дмитро Шурхало (все - Киев). Ведущая Елена Рыковцева.

Опрос на улицах Москвы