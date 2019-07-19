Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

Иранcкий Корпус стражей революции задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщают иранские агентства ISNA и Tasnim.

Речь идёт о танкере Stena Impero. Судно было задержано отрядом Корпуса стражей революции за "несоблюдение международных законов", передают иранские агентства. Отряд якобы остановил танкер по просьбе местного управления контроля над морским транспортом. Сообщается, что судно доставлено к берегу.

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что страна "срочно ищет более подробную информацию" об инциденте. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что комитет чрезвычайных ситуаций британского правительства проводит совещание для обсуждения инцидента.

По данным портала Intel Air & Sea, танкер шёл в один из портов Саудовской Аравии, но развернулся в сторону Ирана при прохождении Ормузского пролива.

Ранее в пятницу суд в Гибралтаре продлил на один месяц арест иранского танкера Grace-1, задержанного в начале июля морской пехотой Великобритании у берегов её заморской территории. Британские власти утверждают, что танкер шёл с поставками нефти для правительства президента Сирии Башара Асада, что нарушает санкции Евросоюза. На это указывает в том числе тот факт, что Grace-1 несколько месяцев ранее поставил Сирии нефть, проходя по такому же маршруту.

Накануне Дональд Трамп заявил, что США сбили иранский беспилотник, который приблизился "на одну тысячу метров" к находящемуся в международных водах американскому кораблю. В Тегеране ответили, что такой инцидент не имел места. В пятницу президент США опроверг эту версию событий, заявив, что "нет соменения" в том, что военно-морские силы США сбили летательный аппарат.