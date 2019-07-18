США сбили иранский беспилотник над Ормузским проливом

Американский десантный корабль "Боксер" сбил иранский беспилотный летательный аппарат над Ормузским проливом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передаёт агентство Associated Press.

По словам Трампа, беспилотник был сбит после того как приблизился к кораблю на расстояние менее тысячи метров и проигнорировал несколько предупреждающих сигналов. Президент США не назвал тип летательного аппарата, но заявил, что он угрожал безопасности экипажа корабля. Когда произошёл инцидент — не сообщается.