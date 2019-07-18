США сбили иранский беспилотник над Ормузским проливом

Американский десантный корабль "Боксер" сбил иранский беспилотный летательный аппарат над Ормузским проливом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передаёт агентство Associated Press.
По словам Трампа, беспилотник был сбит после того как приблизился к кораблю на расстояние менее тысячи метров и проигнорировал несколько предупреждающих сигналов. Президент США не назвал тип летательного аппарата, но заявил, что он угрожал безопасности экипажа корабля. Когда произошёл инцидент — не сообщается.
- Уровень напряжения между США и Ираном значительно вырос после того, как Соединённые Штаты вышли из соглашения с Ираном о ядерном оружии в конце прошлого года. Договор до сих пор действуют между Ираном с одной стороны и Германией, Францией, Великобританией, Россией, КНР и Евросоюзом — с другой. Тегеран заявил о намерении обогащать уран до уровня, запрещённого соглашением.
- Ситуация регионе обострилась после того как США и Саудовская аравия обвинили обвинили Тегеран в атаках на танкеры в Оманском и Персидском заливах. В июле Тегеран был обвинён в попытке захвата нефтяного танкера в Персидском заливе и в захвате саудовского танкера. В Иране все обвинения отрицают.
- В июне Дональд Трамп заявил, что отменил в последним момент военный удар по объектам на территории Ирана. Он должен был состояться в ответ на сбитый иранскими войсками американского разведывательного беспилотника.