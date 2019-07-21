В Кунгуре мэр пожаловался прокурору на родителей детей-инвалидов

Мэр города Кунгур в Пермском крае Сергей Гордеев подал жалобу в прокуратуру на родителей, пришедших на городской фестиваль в одинаковых майках с призывом сохранить спецшколы для детей-инвалидов. Фото заявления опубликовано в паблике "Кунгур школа для детей с ОВЗ" в соцсети "ВКонтакте".

"Данная акция имеет все характерные признаки публичного мероприятия: наличие организатора мероприятия, единая форма, имеющая символику публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, наличие требований к органам государственной власти и местного самоуправления", – сказано в заявлении Гордеева. При этом организатор, отметил он, не уведомил местных властей о проведении акции. Об этом написала "Новая газета".

Мэр попросил принять меры прокурорского реагирования.

Здание школы, построенное в 1820-х годах, признали аварийным, сообщало издание 59.ru. Жители города опасаются, что из-за этого школу закроют, а учащихся "раскидают по обычным школам и индивидуальный подход на этом закончится". В региональном Минздраве заявили, что спецшколу не закроют, и отметили, что власти планируют построить новое здание.