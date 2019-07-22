Сотрудник МЧС задержан ФСБ на совещании в мэрии Читы

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сегодня сотрудника управления МЧС по Забайкалью Ивана Пименова прямо на планёрке в администрации Читы, передаёт РИА Новости. Его подозревают в хищении бюджетных средствгруппой лиц в особо крупном размере, сообщил следователь ФСБ. Местное издание Zab.ru опубликовало кадры задержания.

Официальной информации по этому делу и подробностей пока нет. ФСБ, Следственный комитет и мэрия Читы не комментируют задержание сотрудника МЧС .

Иван Пименов - заместитель начальникатретьего отряда противопожарной службы Забайкальского края по материально-техническому обеспечению. В его обязанности входит, в том числе, проведение госзакупок и учет ресурсов ведомства, пишет Zab.ru.