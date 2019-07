Metallica на концерте в Москве спела "Группу крови" на русском языке

Американская рок-группа Metallica в воскресенье на концерте в Москве порадовала поклонников, спев песню Виктора Цоя "Группа крови" на русском языке. В середине концерта басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт остались на сцене вдвоем, и Трухильо неожиданно запел по-русски. Зрители, собравшиеся на московском стадионе "Лужники" подпевали хором.

В Россию Metallica приехала в рамках тура Worldwired. Ранее на концертах музыканты уже играли песни тех стран, где проходило выступление: в Норвегии это была "Take on me" от A-ha, в Швеции — "Dancing Queen" от Abba. В Чехии Metallica спела по-чешски "Йожин с Бажин" .