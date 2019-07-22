Орешкин предупреждает о кризисе из-за закредитованности населения

Проблема в российской экономике из-за закредитованности населения, которое гасит задолженность с помощью новых кредитов, "в любом случае взорвется" в 2021 году. Об этом сказал в эфире "Эха Москвы" министр экономического развития Максим Орешкин.

После этого, по мнению Орешкина, ВВП может упасть на 3 процента, экономика уйдет в рецессию и в стране может начаться кризис.

В четвертом квартале 2018 года, по словам министра, треть кредитов выдали людям, у которых платеж по ним превышает 60 процентов совокупного месячного дохода, в результате люди начинают брать новые кредиты, чтобы погасить долг. За последний год задолженность выросла на 1,8 триллиона рублей, при этом общая сумма долга составляет восемь триллионов, заявил Орешкин. Давайте не увеличивать проблему и не отодвигать её, призвал министр.

Как стало известно газете "Ведомости" , в Министерстве экономического развития в закрытом режиме обсуждают предложения, как помочь закредитованному населению. По информации источников издания, они могут быть похожи на принятые в 2015 году меры поддержки валютных ипотечных заёмщиков, которые позволяют реструктуризировать долг.

За последние 10 лет долги россиян по кредитам рекордно выросли. По данным Центробанка, в январе 2019 года задолженность физических лиц перед банковскими организациями составила более 15 триллионов рублей – это почти половина объёма золотовалютных резервов России.За год размер просроченных долгов по ипотеке вырос на 35% и достиг 80 миллиардов рублей.