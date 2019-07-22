В Поволжье завели дело за фото разорванной Конституции России

На координатора "Левого фронта" по Приволжскому федеральному округу Сергея Падалкина составили протокол о неуважении к власти за публикацию фотографии с участником митинга 12 июня, которыйрвёт Конституцию. Об этом говорится в постановлении Ленинского районного суда Пензы.

Как сообщает "МБХ медиа", вероятно, речь идёт о публикации на сайте Leftpenza, основателем и редактором которого является Падалкин. В материале про акцию в День России,12 июня есть фотография первого секретаря Пензенского обкома ЛКСМ Александра Рогожкина, который рвёт Конституцию.

Из-за этой публикации Падалкина задержали в Пензе 27 июня и доставили в полицию, где составили протокол. Падалкин с ним не согласен. "Один человек разорвал какую-то брошюру, похожую на Конституцию, другой пишет об этом новость и оказывается, что он уже в неприличной форме проявил явное неуважение к Конституции", - сказал активист.

17 июля суд рассмотрел административное дело Падалкина и решил вернуть материалы в полицию, чтобы установить, в какой именно неприличной форме Падалкин выразил явное неуважение к Конституции.