В Поволжье завели дело за фото разорванной Конституции России

На координатора "Левого фронта" по Приволжскому федеральному округу Сергея Падалкина составили протокол о неуважении к власти за публикацию фотографии с участником митинга 12 июня, которыйрвёт Конституцию. Об этом говорится в постановлении Ленинского районного суда Пензы.
Как сообщает "МБХ медиа", вероятно, речь идёт о публикации на сайте Leftpenza, основателем и редактором которого является Падалкин. В материале про акцию в День России,12 июня есть фотография первого секретаря Пензенского обкома ЛКСМ Александра Рогожкина, который рвёт Конституцию.
Из-за этой публикации Падалкина задержали в Пензе 27 июня и доставили в полицию, где составили протокол. Падалкин с ним не согласен. "Один человек разорвал какую-то брошюру, похожую на Конституцию, другой пишет об этом новость и оказывается, что он уже в неприличной форме проявил явное неуважение к Конституции", - сказал активист.
17 июля суд рассмотрел административное дело Падалкина и решил вернуть материалы в полицию, чтобы установить, в какой именно неприличной форме Падалкин выразил явное неуважение к Конституции.
- Согласно методическим рекомендациям МВД, сотрудникам полиции советуют составлять административные протоколы по закону "о неуважении к власти", только если публичное высказывание "в грубой форме" содержит мат, "непристойные" изображения, а также "неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения".
- За нарушение закона об оскорблении власти и государственных символов в интернете граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.