Директора ФБК Ивана Жданова задержали у мэрии Москвы

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали в понедельник у мэрии Москвы, где он проводил одиночный пикет с требованием зарегистрировать на выборы в Московскую городскую думу всех тех, кто собрал и сдал подписи в избирательную комиссию. Об этом Жданов написал в Твиттере.

Вскоре после задержания он был отпущен.

Не допущенные до выборов в Мосгордуму независимые кандидаты заявили, что собираются всю неделю проводить одиночные пикеты напротив здания мэрии с плакатом "Допускай". Если за это время их не зарегистрируют, 27 июля они проведут у мэрии встречу с избирателями, сообщил Жданов в Фейсбуке.

Ранее политик Алексей Навальный предложил устроить массовый митинг у здания мэрии 27 июля, сделав его бессрочным, если кандидатов всё-таки не зарегистрируют. Власти назвали заявление представителей оппозиции "попыткой политического шантажа".

На этой неделе Московская городская избирательная комиссия будет рассматривать жалобы кандидатов на отказ в регистрации. Также у них запланирована встреча с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

20 июля в центре Москвы на проспекте Сахарова прошёл многотысячный согласованный с властями митинг в поддержку независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах в городскую думу.

На Трубной площади в Москве на минувшей неделе проходили несогласованные акции протеста. В Мосгоризбиркоме заявили о попытке незаконного давления на выборы.