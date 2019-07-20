В центре Москвы на проспекте Сахарова проходит согласованный с властями митинг в поддержку независимых кандидатов, не зарегистрированных на выборы в Городскую думу. Видеотрансляцию мероприятия ведёт Радио Свобода.

Ранее десятки оппозиционных и независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы заявили о том, что их по политическими причинам не допустили до участия в выборах. В большинстве случаев речь идёт об отказе избирательных комиссий принимать подписи избирателей в поддержку выдвижения.

С воскресенья в Москве проходили несогласованные акции протеста за недопущенных кандидатов, полиция их не разгоняла. В Мосгоризбиркоме заявили о попытке незаконного давлении на выборы, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию.