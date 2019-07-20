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В Москве проходит митинг в поддержку независимых кандидатов на городских выборах

Митинг на проспекте Сахарова

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В центре Москвы на проспекте Сахарова проходит согласованный с властями митинг в поддержку независимых кандидатов, не зарегистрированных на выборы в Городскую думу. Видеотрансляцию мероприятия ведёт Радио Свобода.

Ранее десятки оппозиционных и независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы заявили о том, что их по политическими причинам не допустили до участия в выборах. В большинстве случаев речь идёт об отказе избирательных комиссий принимать подписи избирателей в поддержку выдвижения.

С воскресенья в Москве проходили несогласованные акции протеста за недопущенных кандидатов, полиция их не разгоняла. В Мосгоризбиркоме заявили о попытке незаконного давлении на выборы, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию.

  • Выборы в Московскую городскую думу запланированы на 8 сентября. Всего будут избраны 45 депутатов по одномандатным округам. Для участия в голосовании кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в округах, где они избираются.
  • Своих депутатов, предположительно, из-за низких рейтингов партии, не выдвинула "Единая Россия". Все её кандидаты идут как самовыдвиженцы.
  • Среди кандидатов, которым отказано в регистрации, московские депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, политики Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин.

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