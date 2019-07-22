Western Union ограничил объём денежных переводов из России

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на денежные переводы для одного клиента из России в одну страну. В справке, размещенной на сайте компании в понедельник, 22 июля, отмечается, что отправитель, чья личность подтверждена, может перевести в день не более 100 000 рублей и не более 600 тысяч рублей в месяц, отмечает "Немецкая волна".



Ограничения введены, как отмечает для уменьшения рисков использования системы Western Union в противоправных целях, сообщило агентство РБК со ссылкой на текст письма, направленного компанией Western Union своим партнерам. Лимит является частью мероприятий, которые платежная система проводит по закону о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Ранее Western Union разрешала переводить за границу до пяти тысяч долларов в течение одного дня.





16 апреля российские СМИ сообщили, что ЦБ РФ добился от международных платежных систем ограничений на переводы средств в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам на уровне 100 тысяч рублей в месяц.