В российских магазинах упаковки продуктов становятся все меньше

Производители продуктов в России всё чаще уменьшают упаковку, но оставляют или незначительно снижают прежнюю цену. С 2012 по 2018 годы российские производители товаров широкого употребления в среднем уменьшили размер упаковок на 7–20 процентов. Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой данные, опубликованные на сайте института маркетинговых исследований GfK.

Этот прием широко распространен в молочной промышленности: вместо литровых пакетов покупатели получают пакеты емкостью в 920–960 миллилитров, отмечают эксперты. В ответ потребители покупают более осознанно. В частности, увеличилось число тех, кто обращает внимание на стоимость за 1 кг продукта. Если в 2012 году таких покупателей было 29 процентов, то в 2018-м – уже 47 процентов, говорится в исследовании.

По данным Федеральной службы статистики (Росстата), рост цен на продукты питания в России за январь-апрель 2019 года составил 3,6 процента, в то время как в Европейском союзе продовольствие стало дороже на 1,1 процента.

Около половины российских семей не могут приобрести товары длительного пользования: доходов им хватает только на покупку еды и одежды. При этом жители России тратят на продукты питания в среднем около 40 процентов своих доходов.

В конце мая исследовательский центр "Ромир" опубликовал исследование, согласно которому почти четверть россиян (24%) экономит на еде. За год доля таких респондентов увеличилась с 17 процентов.

В Новосибирске районный депутат Елена Зубова была шокирована, увидев, как люди достают просроченные продукты из мусорного контейнера супермаркета.