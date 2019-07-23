Дело дагестанского журналиста связано с заметками в "Черновике"

Дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева обвиняют в организации финансирования терроризма при помощи заметок в издании "Черновик". Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

По версии следствия, Гаджиев с 2011 года публиковал заметки о благотворительной деятельности фонда "Ансар", связанного с проповедником Исраилом Ахмеднабиевым. Журналист якобы знал, что часть этих денег получает запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство".

Следователи утверждают, что читатели перевели фонду "Ансар" около шести миллионов рублей. Дело расследуется по статье об организации финансирования терроризма.