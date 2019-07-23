Дело дагестанского журналиста связано с заметками в "Черновике"

Дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева обвиняют в организации финансирования терроризма при помощи заметок в издании "Черновик". Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
По версии следствия, Гаджиев с 2011 года публиковал заметки о благотворительной деятельности фонда "Ансар", связанного с проповедником Исраилом Ахмеднабиевым. Журналист якобы знал, что часть этих денег получает запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство".
Следователи утверждают, что читатели перевели фонду "Ансар" около шести миллионов рублей. Дело расследуется по статье об организации финансирования терроризма.
- Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня. Суд по мере пресечения журналисту проходил в закрытом режиме. Подробности обвинения не раскрывались, а следователи заявляли, что вину Гаджиева подтвердили другие подозреваемые. При этом один из них утверждал, что дал показания под пытками.
- В июне три еженедельные газеты Дагестана – "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" – вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Гаджиева. Его коллеги считают уголовное дело сфабрикованным. Освободить Гаджиева потребовал международный Комитет по защите журналистов.
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