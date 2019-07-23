Суд не удовлетворил жалобу на мат под фотографией Бастрыкина

Суд в Костромской области отказался возбуждать административное дело по закону о неуважении к власти в отношении пользователя "ВКонтакте" Константина Калашникова, который оставил нецензурный комментарий под записью в сообществе "Коалиция следователей". На решение суда обратило внимание издание "МБХ медиа".

25 июня Калашников прокомментировал запись о награждении кадетов, которую сопровождали несколько фотографий главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Обращаясь к читателям паблика, он написал "уважаемое сообщество д*********в". Мнение о наградах кадетов Калашников высказал без употребления нецензурной лексики.

На комментарий пожаловался в полицию подписчик паблика Кузнецов. Однако там отказались возбудить дело, тогда он обратился суд. Судья также посчитал, что комментарий не содержит "никаких нецензурных или оскорбительных выражений" в адрес властей.

Закон об оскорблении власти и государственных символов в интернете вступил в силу в России 29 марта. По подсчетам правозащитной организации "Агора", за это время полицейские составили не менее 30 протоколов – преимущественно за публикацию во "ВКонтакте" о президенте Владимире Путине. Первый приговор по этой статье был вынесен в конце апреля.