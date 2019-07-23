В США введут процедуру ускоренной депортации мигрантов

Власти США объявили о значительном расширении полномочий сотрудников иммиграционной службы, сообщает агентство Associated Press. Лица, находящиеся в стране нелегально менее двух лет, будут подлежать ускоренной депортации без возможности предстать перед судом. Изменения, как ожидается, вступят в силу с 24 июля.

Рассмотрение дел в иммиграционных судах может занимать годы, отметил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макалинан. Он охарактеризовал нововведения как попытку преодолеть "имеющийся кризис на южной границе", освободив места в центрах содержания мигрантов. Согласно новым правилам, более 20 тысяч человек, арестованных на территории страны с октября 2017-го по сентябрь 2018 года, могут быть подвергнуты ускоренной депортации.

Американский союз гражданских свобод назвал нововведения "незаконными" и заявил, что оспорит их в суде.

​Объявление стало вторым крупным изменением в миграционной политике США за последние восемь дней. Ранее сообщалось, что на южной границе страны будет отказано тем лицам, которые проходили через другие страны по пути в США и не обратились за защитой по крайней мере в одной из этих стран.