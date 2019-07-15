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В США ужесточили правила предоставления убежища мигрантам

Мигранты из Центральной Америки у южной границы США, 25 ноября 2018

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В США Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности согласовали новые правила предоставления убежища мигрантам. На южной границе страны будет отказано тем лицам, которые до её прохождения пересекли территорию другого государства. Изменения, как ожидается, вступят в силу с 16 июля.

"Многие иностранцы, пересекающие Центральную Америку и Мексику, не просят там убежище, потому что предпочитают жить в США", – говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального реестра.

По данным Минюста США, в 2018 году иммиграционные суды получили более 162 тысяч прошений о предоставлении убежища. Это на 270% выше, чем пять лет назад. В судах находится более 400 тысяч дел о предоставлении убежища.

В воскресенье иммиграционная и таможенная полиция (ICE) провела рейды на всей территории США для задержания нелегальных иммигрантов.

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