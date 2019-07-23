МВД: убитая петербургская активистка жаловалась на бытовые ссоры

В управлении МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что убитая накануне оппозиционная активистка Елена Григорьева обращалась в полицию исключительно из-за бытовых ссор.

"Ни одно из обращений не касалось возможных угроз её жизни, – отметили в ведомстве. – Они касались различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей. Все указанные сообщения были рассмотрены полицией в установленном законном порядке с принятием законных решений".

Ранее соратники Григорьевой предположили, что её убийство может быть политически мотивированным, а полиция может попытаться списать его на бытовое.

Один из близких друзей убитой на условиях анонимности сообщил Радио Свобода, что Григорьева получала угрозы убийством в связи с участием в пикетах в поддержку украинских и крымско-татарских политзаключённых, а также представителей ЛГБТ. В частности, по его словам, погибшей угрожали люди, которые воевали на востоке Украины на стороне так называемой "Донецкой народной республики" и вернулись в Санкт-Петербург. В мае на пикете у Григорьевой произошёл конфликт с одним из таких людей. Полиция на заявления активистки об угрозах в свой адрес никак не реагировала.

Издание "Фонтанка", в свою очередь, сообщило, что погибшая входила в список жертв проекта "Пила против ЛГБТ".

При этом близкие убитой признают, что Григорьева была "не простым человеком" и "не лезла за словом в карман".

Об убийстве Елены Григорьевой стало известно накануне. Тело 41-летней активистки с многочисленными ножевыми ранениями и признаками удушения было найдено в кустах недалеко от дома, в котором она проживала. Криминалисты установили, что Григорьева скончалась в ночь с пятницы на субботу. Позже в полиции сообщили, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 40-летний житель Башкортостана.

Близкие Григорьевой рассказали Радио Свобода, что задержанный – местный дворник, который помогал убитой в ремонте квартиры. По их словам, к нему полицейских привела служебная собака. При этом официальных обвинений ему пока не предъявляли. Знакомые Григорьевой опасаются, что дворника могли "поломать".