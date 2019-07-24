Бассейн для губернатора. Иван Беляев - о диванных критиках власти

"Чего там гудят в соцсетях диванные критики? Достали меня, честное слово... что такое демократия? Это диктатура большинства. Гудят 10% диванных критиков..."

Эти слова губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в сердцах произносит на одном из совещаний - запись попала в Интернет без его ведома.

Губернатор говорит о самой обсуждаемой в Вологде теме - проекте реконструкции городской набережной. Её прямо сейчас закатывают в бетон, и многим вологжанам это не по душе. Проект активно критикуют профессиональные архитекторы из других городов, урбанисты и градозащитники. Но всех их Кувшинников одним махом зачислил в "диванные критики", к которым, разумеется, прислушиваться не надо.

Мне бы не хотелось сейчас вдаваться в архитектурные детали, это отдельный большой разговор, да и дело не в них. Зайду с другого конца. Семь лет назад я ходил с губернатором в один бассейн. Конечно, у него там была своя дорожка, а, кроме того, он не пользовался общей раздевалкой, уходил переодеваться отдельно.

Несменяемость власти портит, в первую очередь, саму власть

Возможно, напрасно. В раздевалке о нём, конечно же, говорили, ведь губернатор же плавал по соседству. Власть тогда только-только поменялась, Кувшинников стоял у руля всего несколько месяцев, и в этих разговорах ясно ощущался доставшийся ему кредит доверия: накопилась усталось от прежнего, руководившего областью 15 лет, вскрылись замалчивавшиеся до того проблемы. Новый губернатор, ещё и достаточно молодой, воспринимался как надежда на обновление.

Если в сентябре Кувшинников победит на губернаторских выборах, то в декабре исполнится уже восемь лет, как он стоит во главе региона. Это уже соизмеримо с 15 годами его достославного предшественника. Столичные политологи говорят, что выборы в Вологодской области не будут простыми. Я бы с ними поспорил: соперники у Кувшинникова достаточно простые, а такого страшного антирейтинга, как у губернаторов, посыпавшихся год назад, у него нет.

Но на путь накопления этого антирейтинга он уже точно встал. Удивительно, но сменяемость власти может ненадолго оздоравливать ситуацию даже тогда, когда происходит недемократическим путём - в своё время Кувшинников был назначен, а не избран. Но несменяемость власти портит, в первую очередь, саму власть. Все критики - по определению диванные. Кредит доверия растрачен. Да и в обычный бассейн губернатор, скорее всего, уже давно не ходит.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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