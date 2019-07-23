Greenpeace потребовал от Собянина решить проблему радиоактивных отходов

Российское отделение Greenpeace обратилось к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием решить проблему могильника радиоактивных отходов в районе железнодорожной платформы Москворечье. Экологи заявляют, что при строительстве Юго-Восточной хорды, которое запланировали в этом месте московские власти, в окружающую среду могут попасть радиоактивные вещества, способные нанести существенный вред здоровью москвичей.

В Greenpeace отметили, что специалисты государственного предприятия "Радон" уже признали факт радиационного загрязнения в районе могильника. Согласно акту обследования территории от 30 апреля этого года, уровень радиации на склоне близ Московского завода полиметаллов достигает 61,4 микрозиверт в час - при обычных значениях ниже 0,2 микрозиверт. Однако необходимых мер для решения этой проблемы власти до сих пор не приняли.

В связи с этим экологи требуют от мэра Москвы незамедлительно отметить все очаги радиоактивного загрязнения знаками "радиационная опасность", ограничить доступ граждан на опасную территорию, отобрать в присутствии представителей общественности и проанализировать образцы загрязнённого грунта, установить, к какой категории радиоактивных отходов они относятся, разработать и реализовать программу рекультивации радиационно опасного объекта, а главное - "не допустить проведения строительных работ близ очагов радиоактивного загрязнения".

Ранее издание "Коммерсант" сообщило об обнаружении в районе Москворечье-Сабурово 15-кратного превышения допустимого радиационного фона. В этом районе расположен могильник Московского завода полиметаллов, на территории которого захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд.

В Greenpeace убеждены, что любое строительство близ этой территории затронет зараженный грунт. Его частицы при попадании в лёгкие могут привести к раку.