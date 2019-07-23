В Пекине на 91 году жизни умер бывший глава правительства Китая Ли Пэн. Об этом сообщает государственное агентство "Синьхуа". Под руководством чиновника китайские войска подавили студенческие протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Ли Пэн был усыновлён ближайшим соратником Мао Цзэдуна Чжоу Эньлаем, возглавлявшим правительство коммунистического Китая с момента образования в 1949 году до смерти в 1976. Он окончил институт в Китае и Московский энергетический институт, работал в энергетической отрасли, в 53 года стал министром энергетики.

В 87 году был избран в Политбюро ЦК Компартии Китая, тогда же возглавил правительство страны. В мае он объявил о введении военного положения в Китае, где больше месяца продолжались студенческие волнения, протестующие требовали либерализации политической и экономической жизни в стране.

В тот же день глава ЦУ Компартии Чжао Цзыян был снят со всех постов и Ли Пэн формально занимал высшую должность в государстве. Им были мобилизованы около 180 тысяч военнослужащих – это сравнимо с количеством войск, участвовавших с китайской стороны в войне 1979 года с Вьетнамом.

В июне войска открыли огонь по демонстрантам на Тяньаньмэне. По официальной версии погибли 523 человека, по неофициальным счёт погибших шёл на тысячи. Выступления студентов и рабочих были названы в коммунистическом руководстве "контрреволюционным мятежом". Обсуждать эти события в континентальном Китае запрещено до сих пор. После этих событий китайская оппозиция присвоила Ли Пэну прозвище Пекинский мясник.

В отставку он вышел в 1998 году, члены его семьи попали в нескольких громких коррупционных скандалах. До 2003 года бывший глава правительства возглавлял Постоянный комитет китайского парламента.