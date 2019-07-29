"Северный поток" или поток туристов. Что погубит Кургальский заказник

Жители Кургальского полуострова и учёные опасаются, что "Северный поток – 2", прошедший через Кургальский заказник, – это не последний удар по особо охраняемой природной территории: развитие туризма может нанести ей не меньший вред, чем газовая труба.

Этим летом у въездов в Кургальский заказник появились пикеты с логотипом компании "Северный поток – 2". Люди, стоящие в пикетах, спрашивают у всех проезжающих, зачем они едут в заказник и как собираются там отдыхать. Местным жителям такая активность показалась подозрительной, они забили тревогу: уж не готовится ли новая атака на охраняемую территорию?

Создавать в заказнике некую туристскую инфраструктуру уже пытались: подавались предложения о внесении соответствующих изменений в генеральные планы деревень, расположенных внутри Кургальского. И теперь местные жители не доверяют ни власти, ни компании "Норд стрим 2", подозревая, что исследования, которые сейчас проводятся, – лишь прелюдия к новой попытке всё застроить, к увеличению потока туристов.

– Все жители в курсе того, что происходит, и мнение у них об этом резко отрицательное, даже говорить нечего, – уверен староста Борис Соколов. – Мест, где можно было бы безболезненно построить стоянки, инфраструктуру – нет. Буквально каждый метр на счету. Бабушки в соседней деревне, когда слушания были, пришли зимой, в мороз под минус 20. Потому что боялись, что на горе в Тисколово построят автостоянку, а ведь под горой у них родники, откуда они воду пьют.

"Норд стрим 2" проложил газопровод через Кургальский полуостров (Кингисеппский район Ленинградской области), проигнорировав серьезные возражения экологов. Именно на территории заказника газовая труба уходит под воду, чтобы по дну Балтийского моря добраться до Германии. Для этого положение о заказнике переписали: в нём появилось разрешение прокладывать по охраняемой территории линейные объекты. Но изменения коснулись и правил рекреации: с 2017 года в заказнике можно проводить "массовые развлекательные и иные мероприятия", достаточно лишь связать их с "реализацией эколого-просветительских функций ООПТ".

– Я считаю, что заказник хотят превратить во что-то вроде парковой зоны, чтобы легче было торговать землёй, – поясняет староста деревни Курголово Вадим Соколов. – Пока заказник есть – ничего не имеют права! А местная администрация без этого жить не может: они сидят на куче с деньгами и не имеют возможности ею распорядиться.

Официальная версия

С 1 июля по 30 сентября 2019 года Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) проводит исследование – оценку текущего объема и структуры туристического потока на территории Кургальского заказника. Исследование проводится по заказу компании "Норд стрим 2".

Как сообщила глава Отдела корпоративных коммуникаций компании Ирина Васильева, "данное исследование – составной элемент работы по формированию долгосрочного плана действий по сохранению биоразнообразия в Кургальском заказнике, разрабатываемого компанией в соответствии с международными стандартами". То есть "Норд стрим 2" подаёт свою деятельность как свою заботу о заказнике, как попытку компенсировать вред, нанесённый прокладкой газопровода. Кроме того, компания подчёркивает, что все работы в направлении туризма и экопросвещения ведутся под патронажем Комитета по природным ресурсам и Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области.

– Целью проводимого научного социологического исследования не является развитие в заказнике рекреации, – уверяет Ирина Васильева. – В результате исследования будет получена объективная оценка масштабов текущего туристско-рекреационного освоения территории заказника и выработаны предложения по снижению рекреационных нагрузок.

Снижение нагрузок – безусловное благо для заказника! С этим согласны и местные жители, и учёные, работающие в Кургальском. Вопрос только в том, как именно снижать эту нагрузку. И вот здесь позиции категорически расходятся.

Сначала обеспечьте охрану!

Кургальский заказник долгое время находился в пограничной зоне (на границе с Эстонией), поэтому его не посещал никто, кроме немногочисленных местных жителей, учёных и военных.

Но с тех пор как погранзону отменили, он испытывает на себе всё большее антропогенное давление. Хотя эта территория ценна именно как заповедная. Здесь множество краснокнижных видов растений, грибов и лишайников, здесь массово останавливаются перелётные птицы. Здесь выводят птенцов редкие водоплавающие пернатые, отдыхают на отмелях кольчатая нерпа и серый тюлень. Значительную часть года эти территории посещать полностью запрещено – чтобы не мешать пугливым животным.

Иные леса и берега надо охранять от вырубки и застройки ради отдыха людей. Но Кургальский, как считают ученые, к ним не относится: чем меньше у него будет посетителей, тем лучше.

– Нужно обеспечить, прежде всего, соблюдение режима заказника, – полагает ботаник Елена Глазкова, сотрудник Ботанического института РАН. – Для этого должен быть штат инспекторов, у которых были бы полномочия штрафовать нарушителей. Должны быть рейды, в ходе которых осуществляется контроль за соблюдением режима заказника, а также уборка мусора. Экологический туризм возможен, но только при условии обеспечения контроля за соблюдением режима заказника.

Только у нас здесь, в Курголово, остались олени

С учёными согласны местные жители: – Только у нас здесь, в Курголово, остались олени, табун в 20 голов, – говорит староста Курголово Борис Соколов. – Мы сохранили их. А в других местах давно все отстреляны: стреляют браконьеры. Егерей никаких нет, заказник вообще брошен. Вместо рекреации надо организовывать охрану – и всё будет нормально. Но властям легче дорожек наделать и всё распилить.

У жителей и учёных есть достаточно оснований думать, что "Норд стрим 2" и власти предполагают совсем иное использование заказника: если нельзя остановить массовый туризм, надо его возглавить.

Вот, например, цитата из предыдущего исследования СПбГУ, которое университет также провёл по заказу "Норд стрим 2" и которое было представлено на Дне Балтийского моря весной 2019 года: "В целом, потенциал развития туризма на территории Кургальского заказника оценивается как достаточно высокий. Он обусловлен не только наличием в высшей степени привлекательных природных и рекреационных условий, но и тем, что на территории полуострова расположено немало исторических артефактов и военно-исторических памятников, культовых сооружений. В поселениях, расположенных на прилегающих к заказнику территориях, организуются массовые культурные и спортивные мероприятия, проводятся фестивали и праздники коренных народов. Весомым аргументом в пользу развития туризма на территории Кургальского заказника для местного населения выступает перспектива создания новых рабочих мест, в том числе для молодежи, что крайне актуально для поселений, расположенных вблизи заказника".

– В наших реалиях возможны два пути, – считает Ирина Степанчикова, лихенолог, научный сотрудник Ботанического института РАН. – Первый – оставить всё "как есть": проблем много, но если не вмешиваться, то хуже вряд ли станет. Второй – сделать нормальную дорогу, но поставить шлагбаумы и обеспечить дежурство ДПС. После этого имеет смысл строить экологические тропы и информационный ларек до выезда в заказник с сувенирами, картами, буклетами о природе и прочим. И там же стоянку. В принципе, так как посещение ООПТ по нашим законам платным не сделать, то бесполезно думать и о стоянках внутри заказника. Лучше устроить базу с арендой велосипедов до въезда, ну и пустить рейсовый автобус. Я вижу организацию ООПТ здесь по модели канадских нацпарков: и информативно, и для природы вполне щадяще, и охрана эффективная… Мечты. Главное: пока охрана не обеспечена, нельзя привлекать новых посетителей – это кончится коллапсом. Туризм экологический в заказнике возможен, но исключительно в том случае, если кто-то постоянно будет следить за порядком, чего сейчас нет.

Третья альтернатива

– По моему мнению, проблема "дикого" туризма в заказнике может быть решена обеспечением полноценной охраны: штатом инспекторов и штрафами, – считает Ирина Барановская, активистка и местный житель. – То есть нужно просто контролировать соблюдение режима заказника. А то, что предлагает "Норд стрим 2", привлечет в заказник ещё больше туристов – "дикие" туристы никуда не денутся, только к ним добавятся ещё и цивилизованные.

Но неужели есть лишь два пути: оставить "как есть", либо строить стоянки и биваки внутри заказника в надежде цивилизовать туристов? Нет, оказывается, существует и третий путь!

– Я не согласна, что если оставить все как есть, то хуже не будет. Будет. Численность людей растет на планете, и в Петербурге тоже, как следствие – всё больше туристов на личных авто доезжает до Кургальского.

Просто нет доверия к госструктурам, отвечающим за территорию.

Просто нет доверия к госструктурам, отвечающим за территорию. И к их способности, мотивации решить проблемы заказника, – уверена Анна Лосева, специалист по морским млекопитающим. – Но и создавать инфраструктуру внутри заказника – значит привлекать новых туристов. А значит, инфраструктура для любителей природоведческого туризма должна быть вынесена как минимум на периферию полуострова, за границу ООПТ. А для любителей рыбалки, пляжей, летних кафе следует создавать места отдыха на других территориях области!

Анна Лосева также проводила социологическое исследование, по заказу коалиции "Чистая Балтика".

– У меня результаты были такие: многие едут отдыхать в Кургальский из Кингисеппского района и вообще с юго-запада Ленобласти, потому что больше отдыхать им негде, нет в округе хороших мест, облагороженных берегов водоёмов, – рассказывает Анна Лосева. – Из Питера каждый третий едет, потому что хочет забраться подальше, но этим людям не принципиально – отдыхать в Кургальском или где-то ещё. А значит, инфраструктуру надо создавать на других землях, подальше от Кургальского. Это и росту Ленобласти поможет, даст толчок развитию депрессивных территорий, и заказник спасёт от массового туриста-шашлычника. Очень важно создавать искусственные водоёмы на территории Кингисеппского, Сланцевского, Волосовского районов (например, путем затопления старых карьеров). Потому что в первую очередь люди едут просто к воде.

Анна Лосева предлагает также использовать технологию защиты ООПТ, используемую в разных странах:

– Надо распространять на заправках, в магазинах бумажные карты целых районов области, на которых будут указаны как границы охраняемых территорий, так и альтернативные места отдыха вне ООПТ: куда ехать можно, а куда лучше не стоит. В перспективе хорошо бы добавить эту информацию на электронные карты, карты автомобильных навигаторов.

Участники процесса уже много лет высказывают опасения, что прокладка газовой трубы была лишь первой фазой вторжения в Кургальский, что изменение положения о заказнике распечатало ящик Пандоры. И следующим шагом станет попытка хозяйственного освоения под видом развития экотуризма. Но пока ещё и у "Норд стрим 2", и у властей Ленинградской области есть возможность доказать, что их критики ошибаются. Есть выбор, как именно использовать результаты исследований: вламываться на заповедные земли, либо развивать туризм в других местах, не таких ценных с точки зрения охраны природы.