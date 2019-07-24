Сенат утвердил Марка Эспера на пост министра обороны США

Сенат США большинством голосов одобрил кандидатуру Марка Эспера на пост главы министерства обороны. За его назначение проголосовали 90 сенаторов, против – восемь. 55-летний Эспер стал вторым утвержденным министром обороны, которого назначил президент США Дональд Трамп.

Пост министра обороны США оставался вакантным с декабря прошлого года, после того, как ушел в отставку Джеймс Мэттис. Причиной ухода Мэттиса из Пентагона стало несогласие с решением Трампа вывести американские войска из Сирии.

С января по июнь исполняющим обязанности главы Пентагона был Патрик Шэнахан. Он отказался становиться министром, заявив, что хочет больше времени проводить с семьей. СМИ писали, что это произошло из-за начавшегося расследования ФБР о бытовом насилии в семье Шэнахана.

Эспер в прошлом был лоббистом оружейной компании Raytheon, которая занимает третье место среди крупнейших оборонных подрядчиков в США. Эспер служил в Пентагоне при администрации президента Джорджа Буша-младшего. С ноября 2017 года он занимал пост министра Армии.

Неделю назад, выступая на слушаниях в Комитете Сената по делам Вооруженных сил, Эспер подчеркнул, что Россия и Китай представляют сегодня угрозу национальной безопасности США.