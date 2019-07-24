Россия принесла извинения Южной Корее за нарушение воздушного пространства страны стратегическим бомбардировщиком. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на офис президента страны.

По словам представителя президента Южной Кореи, Россия выразила "глубокие сожаления" из-за инцидента и объяснила его технической ошибкой. Об этом говорится в сообщении российского военного атташе в Сеуле, переданном местному министерству обороны.

Инцидент со стратегическим бомбардировщиком Ту-95МС произошёл утром 23 июля в районе островов Токто к востоку от Корейского полуострова, сообщал ранее "Рёнхап". По утверждению агентства, южнокорейские истребители вынуждены были открыть предупредительный огонь по российскому самолёту.

В Министерстве обороны России накануне заявили, что самолёт воздушное пространство Южной Кореи не нарушал. В посольстве России в Сеуле заявили, что извинений Москва не приносила, сообщает Интерфакс.