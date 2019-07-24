В Москве полиция задержала двух гражданских активистов

В Москве, в двух разных местах города, сотрудники полиции задержали гражданских активистов – Константина Котова и Александра Арчагова. Известно, что оба в момент задержания выходили из подъездов своих домов, сообщают знакомые активистов и портал "ОВД-Инфо".

Котову вменяют организацию массовой акции, повлекшей нарушение общественного порядка, а также неповиновение полиции. Сообщается, что он участвовал в митинге 19 июля.

Арчагову полицейские ничего не объяснили, но позднее он рассказал "МБХ-Медиа", что на него составляют протокол об организации несогласованного мероприятия. Какого именно, пока неизвестно. Арчагов сообщил, что ему заламывали руки.

В среду также был задержан оппозиционер Алексей Навальный. По словам его сторонников, политику может грозить арест по обвинению в призывах к несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.