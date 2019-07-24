В Москве у подъезда своего дома задержан оппозиционный политик Алексей Навальный. Он написал у себя в Инстаграме, что вышел побегать и купить жене цветы, но его ждал автобус с бойцами ОМОНа.

Политика доставили в отдел МВД по Даниловскому району Москвы.

Ранее Навальный предложил устроить 27 июля массовый митинг у здания московской мэрии с целью добиться допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по мнению политика, может стать бессрочной.

Не допущенные до выборов в Мосгордуму независимые кандидаты заявили, что собираются всю эту неделю проводить одиночные пикеты напротив здания мэрии с плакатом "Допускай". Власти назвали заявления представителей оппозиции "попыткой политического шантажа".

В минувший понедельник на пикете в поддержку независимых кандидатов был задержан директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.​

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