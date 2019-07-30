Ответ на бессилие. Ксения Кириллова – о мире на условиях Кремля

Для многих невероятно убедительная победа партии "Слуга народа" на выборах в Верховную раду Украины стала весьма тревожным признаком: некоторые комментаторы опасаются единоличной власти, при которой и парламент, и правительство фактически действуют по воле одного человека – Владимира Зеленского. Андрей Пионтковский, к примеру, ещё до выборов утверждал, что после 21 июля большинство в Раде перейдет к "капитулянтскому прокремлевскому меньшинству" и что это окажется возможным благодаря операции "Коллективный Зеленский". В частности, политолог обратил внимание на то, с какой точностью новый президент Украины повторил тезис российской пропаганды о существовании в его стране "партии войны" и о вине украинской стороны в захвате кораблей в Керченском проливе.

В том же ключе результаты выборов прокомментировал и известный своими пророссийскими публикациями украинский сайт "Страна.ua". В первой же редакционной статье, посвященной выборам, "Страна" расценила как один из главных их итогов "поражение партии войны и Порошенко". Ожидания от партии "Слуга народа" у авторов публикации, впрочем, более умеренные: они "всего лишь" прогнозируют, что, поскольку вокруг Зеленского собрались люди с очень разными взглядами, их политика со временем "может поменяться в плане продвижения к миру на Донбассе и сворачивания украинизации", то есть, в данном контексте, – к миру на условиях Владимира Путина.

Некоторые авторы подготовили целые перечни заявлений Зеленского и его советников – с целью показать, что пока новая администрация не отличается прозрачностью. Журналистов тревожит и поведение олигарха Коломойского, и "реванш регионалов", и "тревожные" высказывания и связи некоторых близких к президенту лиц. А вот российские пропагандисты, которые были рады занять сторону Зеленского в борьбе с Петром Порошенко, после парламентских выборов чётко дали понять: они не надеются на то, что новый президент займет промосковскую позицию, однако считают его победу явным плюсом для себя, поскольку, по их мнению, Зеленский, обладая всей полнотой власти, приведет страну к хаосу, расчистив тем самым путь сторонникам "Русского мира".

Гости очередного "Вечера с Владимиром Соловьёвым" ставят в вину новому украинскому лидеру и желание сотрудничать с "Голосом", и некоторые "националистические" высказывания. Жириновский, Шахназаров, Кургинян, сам Соловьёв солидарны в одном: и президент, и его партия быстро разочаруют своих сторонников, а к тому времени Москва должна подготовить собственного кандидата, при этом более сильного и харизматичного, чем Виктор Медведчук или Юрий Бойко.

"Тогда произойдет разрушение политического центра… Тем временем появилась прорусская сила, но она не может быть Медведчуком. Она должна олицетворяться сильным, харизматическим человеком, который замкнёт на себя весь прорусский блок. В условиях краха центра и консолидации правого, антирусского блока, русский блок и его консолидация является главной задачей политического момента… И тогда судьба Украины будет решаться в конфликте между этими людьми и теми, кто сконсолидируется вправо", – поделился планами Сергей Кургинян. А Владимир Жириновский добавил в своем обычном стиле, что единственным способом "решения украинского вопроса" должен стать силовой вариант: "Сначала раздел Украины, а потом окончательная ее ликвидация".

Впрочем, о том, что Зеленский и наспех созданная им партия могут разочаровать избирателей, говорят даже некоторые симпатизирующие ему политологи, признавая, что ожидания населения от "слуг народа" в любом случае выше, чем потенциал этих "слуг". Делая ставку на новых лиц, украинское общество пытается найти решение не только проблем с коррупцией, высокими тарифами и низким уровнем жизни, но и проблемы войны, решение которой объективно не зависит от Украины.

Украинское общество шестой год находится в состоянии войны, которой оно не хотело и которую оно бессильно закончить

Стремление граждан Украины к миру, на котором так любит играть российская пропаганда, действительно существует, и оно вполне логично, поскольку война никогда не была выбором населения этой страны. Будучи жертвой агрессии, Украина вынуждена была защищать себя. Эта вынужденность сопровождалась искренним патриотическим порывом, благородным гневом, подлинной жертвенностью и желанием защитить не только территорию, но и ценности, и национальную самоидентификацию. Однако само противостояние, сам военный конфликт был навязан исключительно Россией, и у Украины не было иного выхода, как только противостоять агрессии.

Однако Украина не в силах победить многократно превосходящую её армию противника, а потому не способна закончить войну, если не рассматривать вариант капитуляции на условиях агрессора. Украинское общество шестой год находится в состоянии войны, которой оно не хотело и которую оно бессильно закончить. Это состояние бессилия, растянувшееся на годы, может стать психологической пыткой для кого угодно. В такой ситуации естественен соблазн поверить в то, что ты способен повлиять на ситуацию, что твоя судьба зависит от твоих собственных действий. Более того, иногда жертве комфортнее поверить в свою вину – а значит, в возможность самому исправить ситуацию, – чем признать, что ты вынужден годами страдать без вины.

Впервые, к слову, на этих настроениях стала играть Надежда Савченко, сразу после своего освобождения из российской тюрьмы. Формально она не отрицала факт наличия российской агрессии, однако подчеркивала, что если разобраться с "преступлениями Порошенко", то войну можно будет закончить. Однако тогда, в 2016 году, такие настроения были подхвачены лишь меньшинством, но два года спустя они стали весьма популярны.

Концепция "украинской вины" формируется двухступенчато. Вначале факт российской агрессии не отрицается, но создается иллюзия, что "ключик" к завершению войны находится в Киеве (дескать, всё дело в коррупции, в некомпетентности чиновников, в том, что "окружение Порошенко наживается на войне"). Безусловно, все перечисленные проблемы имеют место, однако преувеличен как их масштаб, так и возможности новой команды быстро их решить. А главное – преувеличено влияние этих обстоятельств на исход войны, которая была развязана с участием России и которая может быть закончена только ею. На второй же стадии о факторе российской агрессии благополучно "забывают", считая как данность, что украинская "партия мира" своими силами способна завершить противостояние. Эта вера желанна в том числе и для украинских патриотов. Сама концепция того, что именно ты, а не кто-то другой, можешь изменить судьбу страны, – основа демократии. И именно на этом желании чудом изменить то, что изменить невозможно, и сыграл Владимир Зеленский.

Всё перечисленное не означает, что в партии Зеленского нет искренних и компетентных людей, действительно переживающих за Украину. Хочется надеяться, что новый президент найдет грамотных управленцев и сможет исправить коррупционное наследие, оставшееся от прежних элит. Однако для достижения этой цели не стоит использовать популистские клише, играющие на руку российской пропаганде. "Мир" на условиях Кремля перечеркивает саму возможность создания сильной и процветающей Украины, а его заключение сделает напрасными гибель и страдания десятков тысяч людей.

Ксения Кириллова – журналист, живет в США

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