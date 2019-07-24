В ожидании балета. Партизаны стрит-арта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился второй фестиваль уличного искусства "Карт-бланш". Его главная особенность в том, что ни одна из работ не согласовывалась с властями города. Радио Свобода с разрешения организаторов "Карт-бланша" публикует фотографии некоторых работ, созданных для фестиваля художниками со всей России. Часть из них уже уничтожена, однако некоторые еще можно увидеть на улицах города.

"Этот фестиваль проводится во второй раз. Он был придуман как способ оживить русское уличное искусство, наполнить его атмосферой, которая была в нем, наверное, лет десять назад, когда не требовалось так много согласований, когда уличное искусство не было так развито и не имело такого отклика у населения", – рассказывает Радио Свобода один из организаторов "Карт-бланша", попросивший не называть своего имени.

Среди участников фестиваля есть известные российские уличные художники: например, Sadface или Миша Маркер (о том, как Sadface поменял в Перми знаменитую надпись "Счастье не за горами" на "Смерть не за горами", читайте здесь). "У нас есть оргкомитет из 5–6 человек, который обсуждает кандидатуры художников. Составляем лонг-лист, выбираем тех, кого хотим позвать, и зовем".

"Мы не запрашиваем эскизы, просто оцениваем портфолио. Мы до последнего момента не знаем, о чем будет делать свою работу тот или иной участник фестиваля, мы их в этом никак не ограничиваем", – говорит организатор фестиваля. По его словам, в этом году местные власти уничтожили "по горячим следам" куда меньше работ, чем в прошлом. "Есть такие работы, про которые сразу ясно, что их быстро закрасят. Это самые резонансные, социальные вещи. Например, "Всероссийский центр поддержания упадка" художника Арт Абстрактов. Всего на сегодняшний закрасили не более 10% от общего объема работ – а их десятки".

Некоторые жители города оказались недовольны появившимися на его улицах работами уличных художников, сочтя их слишком "депрессивными". В частности, такой упрек прозвучал в адрес "Мертвых пионеров" художника Chervi. "По нашим ощущениям, это реакция единичных персонажей. Когда Chervi рисовал эту работу, к нему целый день подходили люди, и не было ни одной негативной реакции", – говорит Радио Свобода организатор фестиваля.

По словам организаторов фестиваля, никаких инцидентов с властями у них не было (в отличие от участников санкционированного мэрией фестиваля граффити "Стенограффия"). "За все время фестиваля только Мишу Маркера задержали один раз на полчаса, но после беседы отпустили из полиции. Это был единственный инцидент. В общем, Екатеринбург отличается лояльным отношением к уличному искусству".

Участники фестиваля "Карт-бланш" не обошли вниманием и главную политическую тему Екатеринбурга в этом году – противостояние в сквере у Драмтеатра, где жители города протестовали против строительства храма. Одна из посвященных этому событию работ, авторства художника Александра Гущина, называется "Иллюзия протеста" и выполнена на набережной рядом со сквером. Чтобы увидеть слово "протест", зритель должен встать строго в определенной точке.

Многие из работ фестиваля уже успели стать вирусными в социальных сетях, причем люди, которые публикуют их фотографии, далеко не всегда знают, что речь идет о специально созданных произведениях искусства – как, например, в случае с этой необычной решеткой на окне авторства Игоря Поносова: