Власти Чечни – о внесудебных казнях в Грозном: "Абсолютная фантазия"

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал вышедшее накануне расследование "Новой газеты" о внесудебных казнях в республике.

В разговоре с РБК Умаров назвал расследование "абсолютной фантазией", добавив, что его авторы "символично лгут". Он считает, что "Новая газета" нарочно указала местом внесудебных казней территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Грозном, поскольку полк носит имя Ахмата Кадырова. Также Умаров посоветовал изданию нанять "хорошего писателя, специалиста по блокбастерам и бестселлерам", чтобы ложь была складной.

Во вторник в "Новой газете" вышел резонансный материал о внесудебных казнях и пытках в Чечне. В нём утверждалось, что в начале 2017 года в Грозном, на территории полка ППС полиции имени Ахмата Кадырова, без суда и следствия были убиты 27 человек, задержанные по подозрению в связях с исламскими боевиками.

Всего, по данным издания, власти Чечни незаконно удерживали около 70 человек. Одного из них, Имрана Дасаева, сразу после задержания увезли в резиденцию главы Чечни, где Рамзан Кадыров лично прострелил ему ногу из пистолета.